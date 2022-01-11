Під Черкасами 96-річна бабуся впала і кілька днів лежала на підлозі, замерзаючи у своїй хаті

Випадок стався в селі Вершина Згарська. Місцеві жителі вчора подзвонили поліцейському офіцеру громади Зорівської територіальної громади Анатолію Стаднику і попросили перевірити, чи все з нормально з пенсіонеркою.

Так, в будинку найстаршої мешканки населеного пункту не горіло світло, і у двір вона не виходила кілька днів.

"Майор поліції швидко прибув за вказаною адресою. Він оглянув територію подвір'я та будинок, двері до помешкання були замкнені із середини. Крізь вікно поліцейський побачив жінку, яка лежала долілиць на підлозі", - йдеться в публікації.

Оскільки зволікати не було часу і була потрібна оперативна реакція, правоохоронець зламав вхідні двері.



"Я побачив літню жінку, яка лежала на підлозі у притомному стані та не могла самостійно підвестися", - розповів Стадник.

Бабуся впала між ліжком і грубою. Жінка була знесилена і замерзла, оскільки довгий час пролежала в холодному будинку.

Поліцейський офіцер громади підвів жінку на ліжко і викликав медиків, але бабуся від госпіталізації відмовилася.

"Тоді він зателефонував до працівників соціальної служби й вже разом з ними надавав необхідну допомогу найстаршій жительці села. Врятована пенсіонерка дуже дякувала поліцейському за те, що не залишив її у безпорадному стані", - розповіли правоохоронці.