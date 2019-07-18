Українці налякані медузами в Дніпрі: чи варто їх боятися

Мешканці Черкас налякані тим, що в Дніпрі з'явилися медузи. Люди побоюються, що вони можуть бути отруйними і бояться їх "укусів". Як виявилося, ці крихітки - це прісноводні медузи "Краспедакуста Соверба". Вони водяться не тільки в Дніпрі, але і в інших прісних водоймах. Про це повідомляє "КП в Україні".

Зазвичай ці водні мешканці з'являються у воді, яка достатньо прогріта. Вони досить маленькі, всього 2-3 сантиметри в діаметрі.

"Ці медузи з'являються, коли річкова вода добре прогріта, її температура вище 26 градусів тепла. У холодній воді вони існують у формі поліпів на дні. Можуть причепитися до днищ теплоходів і човнів, риболовецьких мереж або водоростям, і таким чином "переселитися" в інше місце. Розмір прісноводної медузи не більше 2-3 см в діаметрі, а живуть вони близько 2-3 тижнів", - розповів іхтіолог, кандидат біологічних наук Роман Новицький.

Фото: Прісноводна медуза (zelene.net)

Вчені повідомляють, що ця мешканка у вигляді личинки (яйця) потрапила в Україну з Амазонії, загубившись серед різних рослин, тварин і навіть акваріумних риб при їх перевезеннях.

Краспедакуста абсолютно не небезпечна і не представляє для людини ніякої загрози. Вона не вміє "кусати" і не викликає реакцій на шкірі, чого не скажеш про жительок морів.

Ці медузи з'явилися впервыев Україні на початку 70-их років. Їх прихід завжди знаменується з настанням спеки.

Як раніше ми писали, на пляжі курортної Кирилівки в Запорізькій області стався нещасний випадок. Молодий чоловік серйозно постраждав під час купання в Азовському морі.

До речі, відпочиваючі на Азовському морі поскаржилися, що у воді з'явилися морські блохи. Вони атакують прямо у воді і найбільше від їх укусів страждають діти.