В ліцеї під Рівним вчитель жорстко карає дітей за запізнення: спливло відео

В ліцеї під Рівним вчитель знущається над дітьми (колаж: РБК-Україна)

У Квасилівському професійному ліцеї, що в Рівненській області, на уроках у присутності інших учнів відкрито знущаються над підлітками.

Так, у Facebook-спільноті Батьки SOS розмістили відео, на яких хлопців карають за безневинний вчинок.

За запізнення діти присідають з обважнювачем - якимсь металевим муляжем снаряда. Причому зробити це потрібно 50 разів. Такими методами виховання займається заступник директора ліцею Нагорняк Олександр Дмитрович.

"Шановний директоре, пане Олександре Савчук - Ви ж знаєте, що Ваш заступник Нагорняк Олександр Дмитрович, за запізнення на урок цькує дітей такими методами - присідання з тією штукою (я не знаю як вона називається) - 50 разів? Це урок захисту України або урок тортур? Скажіть - Вам треба звернення від батьків чи влаштує наше звернення до Освітнього омбудсмена Сергія Горбачова", - йдеться в повідомленні.

Квасилівський професійний ліцей Шановний директор , пане Олександр Савчук - Ви ж знаєте що Ваш заступник НАГОРНЯК ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ, за спізнення на урок цькує дітей такими методами - присідання з тією штукою (я не знаю як вона називається) - 50 разів? Це урок захист України чи урок тортур? Скажіть - Вам треба звернення від батьків чи влаштує наше звернення до Освітній омбудсмен Сергій Горбачов? Posted by Alena Parfenova on Thursday, December 3, 2020

Posted by Alena Parfenova on Thursday, December 3, 2020

У ліцеї під Рівним над дітьми знущаються на уроках (відео: Батьки SOS)

Пізніше в групі додали, що директор швидко відреагував на скандал. А 20 учнів ліцею підтвердили такі "педагогічні" методи.

Зазначимо, що українці в мережі розділилися на два табори: перші підтримують такі методи, стверджуючи, що хлопці підкачаются і спізнюватися перестануть, а другі - вважають таких вчителів нелюдами.

"Шкодують, жаліють з дитинства, а потім дивуються, чому ж він і ні баба і не мужик.

Як він їх калічить? Такі великі хлопці, це ще в користь їм! Вчасно здав, прийшов на урок і т. д. - це дисципліна! На жаль, діти взагалі не знають цього слова. Нічого жахливого в цьому немає. Головне, щоб результат був.

Нормальний урок, що тут такого? Це ж хлопці, я думаю там дівчат нема в класі. Раніше ми і класи мили і нічого, не стали каліками. Може, чогось не знаю, то пробачте що вліз.

Читаю я коментарі і волосся сивіє. Особливо, коли пишуть жінки! Матері! Уявляю, кого Ви виховуєте та ростите. Невдоволенні життям, зацьковані власними комплексами і думками інших людей.

Вчителю батарею на спину і кругом школи.

Поки один прийде, то 10 хвилин уроку пройшло. Потім ще заспокоїти клас. Ось вже 30 хвилин залишилося. Навчання називається", - пишуть в коментарях.

Цікаво, що в Квасилівському професійному ліцеї готують навіть не військових. Навчальний заклад спеціалізується на таких напрямках: слюсар з ремонту колісно-транспортних засобів; електрозварник, рихтувальник кузовів; кухар, кондитер; кравець, закрійник.

Раніше ми писали, що в Одеській області учень порізав собі горло прямо в коридорі школи через знущання вчителя хімії. Педагог роками цькував хлопчика.

Також повідомлялося, що на Прикарпатті учень другого класу постраждав від побиттів, але вчителі все звернули на хлопчика - мовляв, сам напросився.