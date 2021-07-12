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Повалені дерева, затоплені вулиці та постраждалий чоловік: Житомир накрила негода

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Житомир, Понеділок 12 липня 2021 21:55
Повалені дерева, затоплені вулиці та постраждалий чоловік: Житомир накрила негода Фото: жителі Житомира поскаржились на повалені дерева й затоплені вулиці внаслідок негоди (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Сергій Пишкін

Близько о 18:00 в Житомирі розпочався сильний вітер та буря, внаслідок яких декілька вулиць були затоплені. Один із місцевих жителів постраждав через повалене дерево.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міської ради міста.

Наразі відомо, про те, що злива затопила перехрестя Покровської та Грушевського.

Фото: жителі Житомира поскаржились на повалені дерева й затоплені вулиці внаслідок негоди (facebook.com/zttimes)

Зокрема, на вулиці Шевченка місцеві повідомили про зламані дерева та кущі, які побили припарковані автомобілі та зірвані вітрини з закладів харчування та магазинів.

Фото: жителі Житомира поскаржились на повалені дерева й затоплені вулиці внаслідок негоди (facebook.com/suspilne.zhytomyr)

Відповідно до інформації пресслужби, внаслідок негоди постраждав й один з місцевих жителів. Під час бурі на чоловіка впало дерево, внаслідок чого його було госпіталізовано з численними забоями.

Фото: жителі Житомира поскаржились на повалені дерева й затоплені вулиці внаслідок негоди (https://www.facebook.com/miskaradazt)

Також деякий час у місті було призупинено місцевий транспорт. Наразі його роботу відновлено, окрім вулиці Параджанової де негода зруйнувала опору.

Повалені дерева, затоплені вулиці та постраждалий чоловік: Житомир накрила негодаФото: жителі Житомира поскаржились на повалені дерева й затоплені вулиці внаслідок негоди (https://www.facebook.com/miskaradazt)

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Гідрометцентр Житомир
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