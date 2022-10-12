RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Очередное издевательство": в Мариуполе затопило квартиры из-за оккупантов

В Мариуполе затопило квартиры (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во временно оккупированном Мариуполе незаконные власти подали воду в систему отопления в дома, где были срезаны батареи.

Фото затопленных домов опубликовали на странице Мариупольского городского совета в Telegram.

В частности, в результате квартиры местных жителей полностью затопило.

"Жители жалуются, что оккупанты срезали батареи, а обещанную замену не производят", - говорится в сообщении.

Также некоторые жители ждут замены радиаторов уже два месяца.

Однако коллаборационные власти решили не заниматься этой проблемой, а просто включить подачу воды в системе отопления.

"Эксперимент мариупольцы почувствовали на себе - квартиры оказались затопленными. Очередное издевательство над мирными жителями", - отмечают в городском совете.

В Мариуполе затопило квартиры (t.me/mariupolrada)

Кроме того, что будет зимой трудно даже вообразить. Мариупольцам придется выживать в холоде, без отопления.

В городском совете людей призывают любым способом пытаться уехать с оккупированной территории.

В Мариуполе оккупанты срезали батареи в домах (t.me/mariupolrada)

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе учителя-предатели рассказывают детям о "несуществующей Украине".

Также мы писали, что в Мариуполе первоклассникам рассказывают, что украинцы - "вымышленная нация".

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь