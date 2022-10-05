В Мариуполе учителя-предатели рассказывают детям о "несуществующей Украине (видео)

Во временно оккупированном Мариуполе учителя, которые перешли на сторону оккупантов, обучают детей по методикам российской пропаганды. В частности, они рассказывают о "несуществующей Украине".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram .

Также предатели заявили, что референдум 1991 года был "незаконным".

Так называемый "урок" предатель начал с традиционного обвинения Запада в развале Советского Союза.

В то же время учитель-коллаборант посетовал, что фейковый "референдум", который под дулами автомата устроила Россия на временно оккупированных территориях, США не поддержали.

"Мариупольские учителя-предатели провели классные часы в школах, где рассказали о "незаконности референдума 1991 года", "несуществующей Украине", "народе Донбасса" и другом бреде. Все по тексту, который накануне добыл наше сопротивление", - написал Андрющенко.

Добавим, что лживую информацию коллаборанты рассказывают на русском языке.

К тому же на видео голос предателя изменен, чтобы сделать невозможным идентификацию лектора для безопасности источников.

"Это не дно дна. Даже не стук с другой стороны. Это новый минус уровень. Потом эти "просвещенцы" будут спрашивать, а нас за что...", - добавил советник мэра Мариуполя.