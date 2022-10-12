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"Чергове знущання": у Маріуполі затопило кватири через окупантів

У Маріуполі затопило квартири (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В тимчасово окупованому Маріуполі незаконна влада подала воду в систему опалення в будинки, де перед тим були зрізані батареї.

Фото затоплених будинків опублікували на сторінці Маріупольської міської ради у Telegram.

Зокрема, в результаті квартири місцевих жителів повністю затопило.

"Жителі скаржаться, що окупанти позрізали батареї, а обіцяну заміну не роблять", - йдеться в повідомленні.

Також деякі жителі чекають на заміну радіаторів вже два місяці.

Однак, колабораційна влада вирішила не займатися цією проблемою, а просто включити подачу води в системі опалення.

"Експеримент маріупольці відчули на собі - квартири виявилися затопленими. Чергове знущання з мирних жителів", - зазначають у міській раді.

В Маріуполі затопило кватири (t.me/mariupolrada)

Окрім того, що буде зимою важко навіть уявити. Маріупольцям доведеться виживати у холоді, без опалення.

У міській раді людей закликають будь-яким способом намагатися виїхати з окупованої території.

У Маріуполі окупанти зрізали батареї у будинках (t.me/mariupolrada)

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі вчителі-зрадники розповідають дітям про "неіснуючу Україну".

Також ми писали, що у Маріуполі першокласникам розповідають, що українці - "вигадана нація".

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Маріуполь