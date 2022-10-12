"Чергове знущання": у Маріуполі затопило кватири через окупантів

Зокрема, в результаті квартири місцевих жителів повністю затопило.

"Жителі скаржаться, що окупанти позрізали батареї, а обіцяну заміну не роблять", - йдеться в повідомленні.

Також деякі жителі чекають на заміну радіаторів вже два місяці.

Однак, колабораційна влада вирішила не займатися цією проблемою, а просто включити подачу води в системі опалення.

"Експеримент маріупольці відчули на собі - квартири виявилися затопленими. Чергове знущання з мирних жителів", - зазначають у міській раді.

В Маріуполі затопило кватири (t.me/mariupolrada)

Окрім того, що буде зимою важко навіть уявити. Маріупольцям доведеться виживати у холоді, без опалення.

У міській раді людей закликають будь-яким способом намагатися виїхати з окупованої території.

У Маріуполі окупанти зрізали батареї у будинках (t.me/mariupolrada)