"Очередное издевательство": в Мариуполе затопило квартиры из-за оккупантов

Во временно оккупированном Мариуполе незаконные власти подали воду в систему отопления в дома, где были срезаны батареи.

Фото затопленных домов опубликовали на странице Мариупольского городского совета в Telegram .

В частности, в результате квартиры местных жителей полностью затопило.

"Жители жалуются, что оккупанты срезали батареи, а обещанную замену не производят", - говорится в сообщении.

Также некоторые жители ждут замены радиаторов уже два месяца.

Однако коллаборационные власти решили не заниматься этой проблемой, а просто включить подачу воды в системе отопления.

"Эксперимент мариупольцы почувствовали на себе - квартиры оказались затопленными. Очередное издевательство над мирными жителями", - отмечают в городском совете.

В Мариуполе затопило квартиры (t.me/mariupolrada)

Кроме того, что будет зимой трудно даже вообразить. Мариупольцам придется выживать в холоде, без отопления.

В городском совете людей призывают любым способом пытаться уехать с оккупированной территории.

В Мариуполе оккупанты срезали батареи в домах (t.me/mariupolrada)