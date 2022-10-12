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"Очередное издевательство": в Мариуполе затопило квартиры из-за оккупантов

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Мариуполь, Среда 12 октября 2022 18:53
"Очередное издевательство": в Мариуполе затопило квартиры из-за оккупантов В Мариуполе затопило квартиры (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во временно оккупированном Мариуполе незаконные власти подали воду в систему отопления в дома, где были срезаны батареи.

Фото затопленных домов опубликовали на странице Мариупольского городского совета в Telegram.

В частности, в результате квартиры местных жителей полностью затопило.

"Жители жалуются, что оккупанты срезали батареи, а обещанную замену не производят", - говорится в сообщении.

Также некоторые жители ждут замены радиаторов уже два месяца.

Однако коллаборационные власти решили не заниматься этой проблемой, а просто включить подачу воды в системе отопления.

"Эксперимент мариупольцы почувствовали на себе - квартиры оказались затопленными. Очередное издевательство над мирными жителями", - отмечают в городском совете.

&quot;Очередное издевательство&quot;: в Мариуполе затопило квартиры из-за оккупантов&quot;Очередное издевательство&quot;: в Мариуполе затопило квартиры из-за оккупантовВ Мариуполе затопило квартиры (t.me/mariupolrada)

Кроме того, что будет зимой трудно даже вообразить. Мариупольцам придется выживать в холоде, без отопления.

В городском совете людей призывают любым способом пытаться уехать с оккупированной территории.

&quot;Очередное издевательство&quot;: в Мариуполе затопило квартиры из-за оккупантов&quot;Очередное издевательство&quot;: в Мариуполе затопило квартиры из-за оккупантов

В Мариуполе оккупанты срезали батареи в домах (t.me/mariupolrada)

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе учителя-предатели рассказывают детям о "несуществующей Украине".

Также мы писали, что в Мариуполе первоклассникам рассказывают, что украинцы - "вымышленная нация".

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Мариуполь