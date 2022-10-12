"Очередное издевательство": в Мариуполе затопило квартиры из-за оккупантов
Во временно оккупированном Мариуполе незаконные власти подали воду в систему отопления в дома, где были срезаны батареи.
Фото затопленных домов опубликовали на странице Мариупольского городского совета в Telegram.
В частности, в результате квартиры местных жителей полностью затопило.
"Жители жалуются, что оккупанты срезали батареи, а обещанную замену не производят", - говорится в сообщении.
Также некоторые жители ждут замены радиаторов уже два месяца.
Однако коллаборационные власти решили не заниматься этой проблемой, а просто включить подачу воды в системе отопления.
"Эксперимент мариупольцы почувствовали на себе - квартиры оказались затопленными. Очередное издевательство над мирными жителями", - отмечают в городском совете.
В Мариуполе затопило квартиры (t.me/mariupolrada)
Кроме того, что будет зимой трудно даже вообразить. Мариупольцам придется выживать в холоде, без отопления.
В городском совете людей призывают любым способом пытаться уехать с оккупированной территории.
В Мариуполе оккупанты срезали батареи в домах (t.me/mariupolrada)
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