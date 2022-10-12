ua ru
Ср, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Чергове знущання": у Маріуполі затопило кватири через окупантів

Новость на русском →
Маріуполь, Середа 12 жовтня 2022 18:53
"Чергове знущання": у Маріуполі затопило кватири через окупантів У Маріуполі затопило квартири (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В тимчасово окупованому Маріуполі незаконна влада подала воду в систему опалення в будинки, де перед тим були зрізані батареї.

Фото затоплених будинків опублікували на сторінці Маріупольської міської ради у Telegram.

Зокрема, в результаті квартири місцевих жителів повністю затопило.

"Жителі скаржаться, що окупанти позрізали батареї, а обіцяну заміну не роблять", - йдеться в повідомленні.

Також деякі жителі чекають на заміну радіаторів вже два місяці.

Однак, колабораційна влада вирішила не займатися цією проблемою, а просто включити подачу води в системі опалення.

"Експеримент маріупольці відчули на собі - квартири виявилися затопленими. Чергове знущання з мирних жителів", - зазначають у міській раді.

&quot;Чергове знущання&quot;: у Маріуполі затопило кватири через окупантів&quot;Чергове знущання&quot;: у Маріуполі затопило кватири через окупантівВ Маріуполі затопило кватири (t.me/mariupolrada)

Окрім того, що буде зимою важко навіть уявити. Маріупольцям доведеться виживати у холоді, без опалення.

У міській раді людей закликають будь-яким способом намагатися виїхати з окупованої території.

&quot;Чергове знущання&quot;: у Маріуполі затопило кватири через окупантів&quot;Чергове знущання&quot;: у Маріуполі затопило кватири через окупантів

У Маріуполі окупанти зрізали батареї у будинках (t.me/mariupolrada)

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі вчителі-зрадники розповідають дітям про "неіснуючу Україну".

Також ми писали, що у Маріуполі першокласникам розповідають, що українці - "вигадана нація".

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь