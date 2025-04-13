Сын "Охотника на крокодилов" повторил легендарное фото отца спустя 15 лет: трогательный кадр

Что известно о Стиве Ирвине и его сыне Роберте

Стив Ирвин был австралийским защитником дикой природы и тележурналистом. Он прославился как "Охотник на крокодилов". Именно так назывался сериал, в котором он показывал трюки с крокодилами, порой на грани жизни и смерти. Он основал Австралийский зоопарк и работал над защитой дикой природы, пока не погиб в 2006 году во время съемок документального фильма.

Стив с сыном (фото: instagram.com/robertirwinphotography)

Ирвин мог держать маленького сына в одной руке, а другой кормить крокодилов. Естественно, его сын продолжил семейное дело. Как фотограф дикой природы, телеведущий и защитник природы он способствует повышению осведомленности о животных и защите окружающей среды.

И вот два поколения смельчаков запечатлены в один и тот же момент благодаря новым фото Роберта, которые он опубликовал в Instagram.

Роберт Ирвин с крокодилом (фото: instagram.com/robertirwinphotography)

Спустя 15 лет парень кормит того же гигантского крокодила, что и его отец. Кадр стал для многих пользователей символом продолжения важной миссии Стива его талантливым наследником.

Что известно о Роберте Ирвине

Сын покойного Стива получил известность, переняв отцовскую любовь к природе. Он обожает делать различные рискованные вещи, ведь так получает прилив адреналина. Недавно, например, поразил фотосессию для бренда белья со злейшими австралийскими животными, среди которых были змеи и ящерицы.

"Я все время окружен пауками и змеями, на этот раз только я в трусах. Это единственное отличие", - сказал Роберт.

Роберт Ирвин в модной фотосессии (фото: instagram.com/robertirwinphotography)

Защитник природы ведет здоровый образ жизни и уделяет много времени фитнесу. Он стремится к самосовершенствованию, но в то же время не советует сравнивать себя с другими. Зато рекомендует прислушиваться к своему телу и душе.

"Относитесь ко всему своему телу, внутри и снаружи, с добротой. Сосредоточьтесь на правильном питании и применяйте здоровую дисциплину. Это творит чудеса с моим умом и дает мне дополнительную легкость в шагах", - поделился как-то Роберт.

Роберт Ирвин с животными (фото: instagram.com/robertirwinphotography)

Отметим, у Стивена Ирвина также есть 26-летняя дочь, которая тоже сосредоточила свою жизнь вокруг природы. Бинди Сью Ирвин - австралийская телеведущая, защитница природы и актриса. Ей было всего 8 лет, когда погиб отец.