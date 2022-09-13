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До чого призведе повна відмова від солі: наслідки можуть бути катастрофічні

До чого призведе повна відмова від солі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Сіль часто називають" білою смертю", оскільки вона згубно впливає на організм людини. Але тільки в тому випадку, якщо денна норма солі здорової людини перевищує 5 г, а для гіпертоніків - 2 г і повна відмова від солі може сильно нашкодити здоров'ю.

Що буде з організмом людини при повній відмові від солі та чому лікарі не рекомендують цього робити - читайте нижче.

Терапевти та дієтологи часто рекомендують вживати солі якомога менше. Або навіть виключити її з раціону. Але так робити категорично не можна.

Для чого потрібна сіль людині

Сіль - це натрій, а натрій є важливим компонентом, який повинен щодня потрапляти в організм людини. І самостійно з продуктів він в організмі людини не виробляється.

Як пояснюють медики, натрій необхідний для формування кісток і скорочення м'язів, для нормальної роботи нервової системи - без нього неможлива повноцінна передача нервових імпульсів.

Брак натрію може призвести до дисфункції нервової та м'язової систем. А хлориди солі беруть участь в роботі імунної системи - при їх нестачі починає барахлити функція детоксикації організму.

Хлор в солі необхідний для вироблення соляної кислоти, яка є основним компонентом шлункового соку.

До чого призведе відмова від солі

Надлишок натрію в організмі викликає затримку рідини, виникають набряки, посилюється спазм судин - це особливо небезпечно для тих, у кого є захворювання серця і судин.

А при нестачі солі організм починає використовувати свої внутрішні резерви й брак речовин він витягує з органів і тканин.

Перші ознаки нестачі солі в організмі - слабкість в м'язах. Потім людина починає швидше втомлюватися, а самопочуття поступово погіршується.

Брак солі може проявлятися такими симптомами:

  • Головний біль
  • Слабкість
  • Запаморочення
  • Дратівливість
  • часте сечовипускання
  • Неможливість сконцентруватися

Скільки солі можна їсти в день

У 2018 році Всесвітня організація охорони здоров'я, з метою профілактики гіпертонії та зниження ризику розвитку захворювань серця та інсультів, ухвалила рішення про скорочення норми вживання кухонної солі до 5 м це норма еквівалентна 2 г натрію на добу.

Насправді 5 г - це одна чайна ложка і перевищити цю норму досить легко, бо сіль є в більшості продуктів харчування.

Наприклад, якщо ви захочете підсолити готову їжу і потрусите сільницею, то в вашу тарілку одним махом потрапить 0,5 г солі.

У 100 г сосисок або сардельок міститься не менше 1 г солі, а в банці консервованої риби - 5 г, у 100 г сиру - 1,5 г, а в оливках - 1-2 г.

Тому, найпростіший спосіб не перевищувати допустиму норму - не досолювати готові страви, а під час приготування використовувати солі трохи менше, ніж ви давали раніше.

Якщо у вашому раціоні є щось солоне, то інші страви повинні бути без солі зовсім.

Кому надлишок солі особливо шкідливий

Надлишок солі регулярно шкідливий для кожної людини, тому, що з часом це підвищить ризик розвитку багатьох хронічних захворювань. І медики рекомендують обмежити норму солі таким людям:

  • захворювання серцево-судинної системи, гіпертонія, серцева недостатність
  • захворювання нирок
  • порушення роботи підшлункової залози
  • виразкова хвороба шлунка
  • гастрит з підвищеною кислотністю
  • запальні процеси в шлунку
  • ревматизм
  • запальні процеси очей, носа, глаукома
  • захворювання шкіри
  • ожиріння
  • асцит

До речі, раніше ми розповідали про те, чим можна замінити сіль на кухні.

А ще писали про те, що медики спростували популярні міфи про морську сіль.

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