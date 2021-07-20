Не хочу віддавати синів у великий спорт: як склалося життя олімпійської чемпіонки Ірини Мерлені

Ірина Мерлені - чемпіонка з вільної боротьби, прославилася своїми досягненнями у великому спорті та принесла славу Україні на Олімпіаді. Золото Мерлені отримала в Афінах у 2004 році. Три золоті медалі вона отримала на чемпіонатах світу і двічі привозила золото з чемпіонатів Європи.

Однак після 2008 року Мерлені вирішила піти з великого спорту. Як склалося життя відомої української спортсменки, розповіли в сюжеті ТСН.

Ірина Мерлені народилася 8 лютого 1982 року в Кам'янець-Подільському Хмельницької області. Спортом вона почала займатися з 4 років під наглядом батька, майстра спорту з вільної боротьби. У 1999 році Мерлені закінчила Львівське училище фізичної культури та вступила на факультет фізичної культури Кам'янець-Подільського педагогічного інституту.

Перший шлюб Мерлені був фіктивний - з греком. Вона переїхала до Греції та виступала за збірну цієї країни. У 2006 році вийшла заміж вдруге – за майстра спорту з вільної боротьби Андрія Микульчина.

У 2006 році народився перший син спортсменки – Артур. Пізніше Мерлені народила ще одного сина - Адама.

Паралельно Мерлені підкорювала і спортивний Олімп:

2000 Чемпіонат світу в Софії - золото

2001 Чемпіонат світу в Софії - золото

2001 Чемпіонат Європи в Будапешті - срібло

2003 Чемпіонат світу в Нью-Йорку - золото

2004 Олімпійські ігри в Афінах - золото

2004 Чемпіонат Європи в Хапаранді - золото

2005 Чемпіонат світу в Будапешті - срібло

2005 Чемпіонат Європи у Варні - золото

2007 Чемпіонат світу в Баку - срібло

2008 Олімпійські ігри в Пекіні - бронза

Крім того, Ірина Мерлені нагороджена орденами "За заслуги" і "княгині Ольги".

Чим зайнялася Мерлені після великого спорту

Після спорту Ірина почала захоплюватися вокалом і танцями. Пішла на уроки фортепіано і навіть брала участь в талант-шоу. Але найбільше до душі 39-річній олімпійській чемпіонці припали танці. Зараз її пристрасть - танці на пілоні. І тут Мерлені теж отримала свої нагороди на чемпіонаті – золото.

У 2020 році вона повинна була поїхати на міжнародні змагання з полденсу, але всі плани сплутав карантин. Як зізнається спортсменка, борцівські руки їй сильно допомагають на пілоні.

Щоб краще рухатися в танці, Мерлені довелося попрацювати над гнучкістю і скинути кілька кілограм. Для цього спортсменка вважає за краще багато рухатися і ходити пішки, а в раціон включити багато овочів.

Ще одна порада від Мерлені: щоранку вставати на вагу, а протягом дня рахувати калорії та відмовитися від солодкого.

У спортсменки є квартира в Києві - вона її купила на премію за перемогу на Олімпійських іграх. У 2004 році за Золоту медаль держава виплатила Мерлені 100 тисяч доларів. Однак живе спортсменка в Хмельницькому, але подумує про переїзд до Києва.

Сини Мерлені не пішли по стопах матері, і вона зізнається, що не хотіла б, щоб вони вибрали великий спорт в житті. Сама ж спортсменка продовжує вчитися - вона вступила до столичного університету культури на хореографію – хоче навчитися танцювати ще краще та отримати нагороди тепер у своєму новому захопленні.

Як склалося життя олімпійської чемпіонки Ірини Мерлені