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Чемпіона України з шахів знайшли мертвим у Москві: усі подробиці

STYLERЖиття    06.03.2020 - 09:35
Чемпіона України з шахів знайшли мертвим у Москві: усі подробиці
Станіслав Богданович та Олександра Вернигора (Колаж РБК-Україна)

Український шахіст загинув разом зі своєю 18-річною дівчиною

У Москві були виявлені тіла двох українських шахістів - Станіслава Богдановича та Олександри Вернигори. За попередніми даними, причиною смерті молодих людей став веселющий газ.

26-річного Станіслава Богдановича та 18-річну Олександру Вернигору виявив батько дівчини у квартирі на заході Москви. Експерти виявили поруч з тілами повітряні кульки з закисом азоту – веселющого газу. За попередньою версією, молоді люди захопилися і задихнулися.

"За попередньою інформацією, вона і її приятель загинули від веселющого газу, на їх головах були надіті пакети", - йдеться в повідомленні.

На цей момент на місці події працюють слідчі та експерти, відкрито кримінальне провадження.

Олександра Вернигора – українська шахістка, яка перебувала в рейтингу Міжнародної шахової федерації ФІДЕ на 1861 місці, вчилася в МДУ. Дівчина виступала за Україну.

Чемпіона України з шахів знайшли мертвим у Москві: усі подробиці

Станіслав Богданович (фото: chessclub.lviv.ua)

Станіслав Богданович – українець, родом з Одеси. Міжнародний майстер з шахів. Чемпіоном України серед юнаків став ще в підлітковому віці. У 2013 році отримав звання чемпіона України зі швидких шахів, у 2017 році – отримав звання гросмейстера.

Нещодавно Богданович опинився в центрі грандіозного скандалу через те, що зіграв в інтернет-матчі не за Україну, а за Росію. Він зазнав нападок і цькування у мережі. Крім того, його ім'я було занесено в базу даних сайту "Миротворець".

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