Валіза з одягом, кішка-скарбничка і один кросівок: що втрачають пасажири в метро Києва

За перше півріччя 2021 року було виявлено 177 особистих предметів. Як зазначають працівники підземки, влітку пасажири втрачають окуляри, дитячі рюкзаки, капелюхи та самокати. Взимку - шарфи, рукавички, шапки, навесні та восени – парасольки, куртки та рюкзаки. 44 предмети були повернуті власникам, а решта - чекають господарів у бюро.

До першої п'ятірки втрачених речей за січень-червень 2021 року входять:

Телефон

Бездротові навушники

Валіза з церковним одягом

Санки

Масажер для ніг

Деякі речі викликають подив - наприклад, валіза з церковними речами. Також вельми дивними "згубами" стали велика кішка-скарбничка, один кросівок і пристрій для нагрівання тютюну.

Де можна забрати втрачені речі в метро

Бюро знахідок Київського метрополітену знаходиться на станції "Нивки". Воно працює з 08:00 до 17: 00, у п'ятницю до 15: 45. Субота та неділя - вихідні дні, а технічна перерва з 12: 00 до 12: 45.

Варто відзначити, що документи в бюро не зберігають, а передають їх співробітникам правоохоронних органів. А за зберігання особистих речей в Бюро знахідок передбачена плата.