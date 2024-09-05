"Челси" первый, "Шахтер" - 81-й: сколько денег выбросили клубы в трансферное окно

Авторитетный портал CIES Football Observatory представил список 100 клубов мира, потративших больше денег в летнее трансферное окно-2024.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.
Подсчитывались все варианты усиления состава - и полноценные трансферы и арендные сделки.
Возглавил список лондонский "Челси". Клуб Михаила Мудрика потратил на новичков 1,26 млрд евро - это самый высокий показатель за всю историю.
Далее следуют "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", чьи расходы также превысили 1 млрд евро.
Шестое место с 772 млн евро занимает ПСЖ - единственная неанглийская команда в первой семерке. Французский клуб расположился сразу за "Арсеналом" (798 млн евро) и "Тоттенхэмом" (787 млн), но опережает "Ливерпуль" (735 млн).
Кроме ПСЖ топ-10, где доминируют клубы АПЛ, разбавили также "Реал" (720 млн.) и "Ювентус" (626 млн.).
Саудовский "Аль-Хиляль" (485 млн евро и 13-е место) - первый среди команд, не входящих в топ-5 лиг.
В Южной Америке самый высокий показатель расходов у бразильского "Фламенго" (208 млн евро и 43-е место).
Из украинских клубов в топ-100 попал только "Шахтер". По оценкам CIES, "горняки" с учетом любых дополнений и выплат кредитов потратили прошлым летом на усиление состава 89 млн евро и оказались на 81-м месте.
В общей сложности в топ-100 представлены клубы из 19 стран. Наибольшее представительство в Англии: здесь не только все 20 клубов АПЛ, но и четыре команды из Чемпионшипа.
Интересно, что статистика CIES существенно отличается от данных другого, даже более влиятельного портала Transfermarkt.
По его данным, "Шахтер" приобрел летом двух новых игроков - вратаря Кирилла Фесюна из "Колоса" за 2,7 млн. евро и тунисского центрального защитника Алаа Грама из "Сфаксьена" - за 2 млн. Еще один новичок - хорватский полузащитник Бартол Франьич пополнил состав по арендному договору с немецким "Вольфсбургом".
Еще два десятка футболистов "горняки" вернули из аренды. Но большинство из них в команде не задержались - либо были проданы, либо отправились по новым арендным адресам.
Весь нынешний состав "Шахтера" Transfermarkt оценивается в 160 млн евро.
Новичок "Шахтера" Кирилл Фесюн (фото: ФК "Колос")
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