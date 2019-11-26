Людина помре! Комаровський підняв важливе питання в ефірі у Шустера (відео)

Доктор Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Євген Комаровський висловився про дифтерію в Україні

З подачі доктора Комаровського дві головні людини в Україні по темі медицини вирішили проблему з протидифтерійною сироваткою прямо в студії програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"У нас в студії зараз дві головні людини в країні по медицині. І якщо ось ця наша тусовка тут зможе сьогодні хоч щось вирішити, тоді є сенс ходити на ці ефіри", - з таким закликом звернувся відомий лікар Євген Комаровський до Міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької і до Голови комітету з питань здоров'я нації в ВР Михайла Радуцького.

"Я хочу підняти питання дифтерії. У нас на сьогодні немає проблем з вакцинами проти дифтерії і правця - вони є в кожній поліклініці і для дітей, і для дорослих. Але якщо людина вже захворіла, то лікується дифтерія тільки протидифтерійною сироваткою - і її в країні немає! Якщо не ввести сироватку, людина помре!" - сказав Комаровський.

"У нас є сироватка: не 250 доз, а 450. Однак, дійсно, Женя [Комаровський] запропонував класну ідею про те, що запас сироватки, навіть якщо вона і не потрібна терміново, повинен бути в кожному регіоні", - прокоментував можливий шлях вирішення проблеми Михайло Радуцький.

У свою чергу Комаровський сказав: "Як вогнегасник: не знадобиться - потім викинемо, але вона повинна бути!".

Комаровський підняв важливе питання в ефірі у Шустера