Юрій Бардаш (фото: прес-служба)

26.10.2019

Перший сольний концерт YOURA пройде на кіностудії ім. Довженка! Жодних опорів: одержимість внутрішніми імпульсами і почуттями.

Юрій Бардаш оголосив про великий сольний концерт в Києві. Містичний, кілкий YOURA продовжує залишатися самим загадковим проектом в музичній індустрії. Його рідкісні виступи кардинально відрізняються від усіх, і гостро відсікають штамповані маси.

YOURA - PRAKTIKA

Проект YOURA у живому виконанні — це чесна розмова артиста з глядачем і прямий взаємообмін лютої сили. Звучання треків з повноформатного альбому «PLAN B» та дебютного ЕР «PREDICTOR» як шпори, пронизують наскрізь лише у виключних шанувальників. З тими, хто не боїться пізнати симбіоз «вчинків, почуттів, емоцій, страху і паніки» .

Зустрінемося на довгоочікуваному, першому великому сольному концерті YOURA в Києві, 26 жовтня, кіностудія ім. Довженка.

Квитки можна придбати тут!