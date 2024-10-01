"Ждет 10 кругов ада": известная журналистка попала в ДТП и рассказала о последствиях

Алина Доротюк, которая недавно высказывалась о пластических операциях , на этот раз поделилась с поклонниками не слишком приятными новостями. В соцсетях она рассказала, что попала в ДТП, и теперь имеет дело с негативными последствиями, связанными с этим.

Что по этому поводу сказала известная интервьюерша, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram .

Алина Доротюк попала в аварию

В блоге журналистка сообщила, что ехала на допремьерный показ к своему другу, и, если бы знала, что произойдет, то не согласилась бы.

"По дороге в кино я застряла в пробке, когда вдруг слева в меня въехала большая фура. Самое неприятное даже не то, что виновник не имел страхового полиса, и теперь меня ждет 10 кругов ада для возмещения ущерба из-за МТСБУ", - рассказала Доротюк.

"Хуже всего то, что в автомобиле виновника никакого повреждения, а у меня полмашины счесано, повреждено переднее колесо и левое зеркало", - добавила она.

Алина Доротюк рассказала о ДТП (фото: instagram.com/dorotiuk_)

Однако даже в этой ситуации девушка нашла позитив. В частности она поделилась, что приятным открытием для нее стала патрульная полиция.

"Приятности в этой ситуации также были - это патрульная полиция. Конечно, ждать два часа не очень, но коммуникацию оцениваю в 12 из 10", - отметила Алина.

В следующей stories звезда показала последствия ДТП на дороге, а также общение с представителем правоохранительных органов. В коротком видео она выразила возмущение из-за поврежденного автомобиля и материального ущерба, к которому привело столкновение.

Доротюк показала последствия аварии (фото: instagram.com/dorotiuk_)

К слову, Алина Доротюк - украинская журналистка, автор собственного YouTube-канала, где общается с представителями украинского шоу-бизнеса. Также в блоге в соцсетях она делится своими хобби, среди которых кулинария, рассказывает о досуге, книжных открытиях и кинематографических предпочтениях.

Алина Доротюк - известная украинская интервьюер и журналистка (фото: instagram.com/dorotiuk_)