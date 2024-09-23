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"Брат купил ружье": известная дизайнер откровенно рассказала о родственниках в РФ

Понедельник 23 сентября 2024 16:16
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"Брат купил ружье": известная дизайнер откровенно рассказала о родственниках в РФ Ольга Навроцкая (фото: instagram.com/navrolya_)
Автор: Катерина Собкова

Дизайнер Ольга Навроцкая, которая ранее ошарашила признанием, что мечтала жить в Москве, рассказала о родственниках в РФ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости Алине Доротюк.

На вопрос Алины, есть ли у нее родственники в РФ, она ответила утвердительно.

"Да, есть, в Архангельске. Мой брат там, купил ружье, сидит на даче и ненавидит всех", - отметила Навроцкая.

Доротюк задала уточняющий вопрос: "Ненавидит всех россиян?".

&quot;Брат купил ружье&quot;: известная дизайнер откровенно рассказала о родственниках в РФОльга Навроцкая с Алиной Доротюк (фото: instagram.com/dorotiuk_)

"Конечно, у меня очень адекватные родственники. Правда, тетушка, мамина сводная сестра, вона - это отряды Путина, ей 86 лет. Она сошла с ума, это правда, она постоянно с телеком. А мой брат и сестра в полном адеквате. Сестра каждый год приезжала в Украину, она по три месяца проводила с нами. Ей не нужно ничего объяснять", - подчеркнула дизайнер.

Также она отметила, что сестра иногда звонит маме и рассказывает, что там происходит, в частности, что в РФ уже даже есть музеи СВО.

"Мне очень жаль, что очень близкие мне люди находятся в такой ситуации, и они реально абсолютно в адеквате, но живут в этом аду", - отметила Ольга Навроцкая.

В то же время у нее есть там родственники, которых дизайнер назвала "ватными" - это дядя и тетя.

Отметим, что Ольга Навроцкая - дизайнер, художник по костюмам и основатель собственного бренда NAVRO. Начиная с 1999 создала образы для более двухсот музыкальных клипов. Работала стилистом для журналов Viva, ELLE, FHM, для телевизионных мюзиклов и шоу "Танцы со звездами". Также работала над созданием клипов и представила короткометражный фильм "Инспектор".

Ранее известная украинская актриса ошеломила признанием о родственниках, которые живут в РФ.

Также читайте о том, почему популярная актриса перешла на украинский в 73 года.

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