У Москві знайшли мертву і виснажену українську письменницю: в квартирі зовсім не було їжі
У Москві при загадкових обставинах померла 20-річна письменниця з Одеси Аделіна Шелдон. Слідів насильницької смерті на тілі юної дівчини поліція не знайшла, але відомо, що останнім часом молода особа захоплювалася модним голодуванням.
Про це повідомляє "Московський комсомолець".
Аделіна наймала квартиру не в центрі Москви з січня 2021 року, але потім у неї різко почалися проблеми з грошима. Господар квартири спілкувався з дівчиною 4 лютого, а потім вона перестала виходити на зв'язок. Коли їй дзвонили - телефон не відповідав. Тоді власник житла з дружиною вирішили навідатися до Аделіни.
Коли приїхали на квартиру, двері були замкнені зсередини, на дзвінок ніхто не відповідав, їм довелося з допомогою слюсаря виламати двері й зайти всередину. Біля ліжка вони побачили бездиханне і виснажене тіло дівчини. Відзначається, що у квартирі практично не було їжі.
За однією з версій, дівчина мордувала свій організм сухим голодуванням. Про це вона протягом останнього року писала в особистому щоденнику. Молода письменниця майже не виходила на вулицю і вела спосіб життя самітниці.
"Ми познайомилися з Аделіною кілька років тому, коли вона ще в перший раз зняла у нас квартиру. Вона була незвичайна дівчина, дуже освічена, вихована, скромна. Наче з дев'ятнадцятого століття. Це і всі сусіди відзначали. Ми не раз з нею дискутували на тему історії XVIII-XIX століть. І, треба віддати належне, її пізнання вражали. Ми з дружиною не приставали до неї з розпитуваннями, тому про особисте життя особливо не знаємо. Тільки те, що вона розповідала сама", - згадує про Аделіну господар квартири.
Аделіна Шелдон захоплювалася кінним спортом (фото: mk.ru)
Що відомо про Аделіну Шелдон
Аделіна Шелдон народилася в Одесі. Почала писати в 12 років, а з 15 була студенткою Единбурзького університету за спеціальністю "Бізнес і економіка". Вона написала книгу "Вінценосні" із саги, присвяченій французькій королівській сім'ї XVII-XVIII століть. Дівчина захоплювалася кінним спортом, конкуром. Займалася танцями, класичною хореографією та бальними, грою на фортепіано.
Аделіна Шелдон народилася в Одесі (фото: kliker.com.ua)
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