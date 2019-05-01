У Чехії росіян-кримнашистів виперли з готелю: усі деталі

В Чехії власник готелю відмовився селити росіян через анексію Криму. Конституційний суд виніс рішення щодо цієї справи та виправдав чоловіка. Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

У березні 2014 року Томаш Крчмарж, який є власником чотиризіркового готелю Brioni Boutique у місті Острава, вивісив оголошення, що через анексію Росією Криму російських громадян оселяти там не будуть. Проте була певна умова при якій він обіцяв переглянути своє рішення: наприклад, готель погоджується поселити росіян, якщо вони письмово засудять анексію півострова.

Торгова інспекція назвала це дискримінацією та оштрафувала чоловіка на 50 тисяч крон, з чим обвинувачений не погодився і почав судитися. Один з судів зменшив йому суму штрафу в десять разів, однак бізнесмен вимагав повного виправдання. В кінцевому підсумку Конституційний суд Чехії став на його бік.

Фото: (facebook.com/yevhen.perebyinis)

Вища судова інстанція країни оголосила, що в діях Крчмаржа не було дискримінації. Судді відзначили, що анексія Криму суперечить основним принципам міжнародного права, пославшись на позицію міжнародних організацій МЗС Чехії.

Нагадаємо, що міністерство інформаційної політики транслювало в аеропорту "Бориспіль" відеоролик, в якому Україна була зображена без Криму.

Раніше в ході першого туру виборів на одній з виборчих дільниць Києва розгорівся скандал після того, як там помітили велике зображення України без Криму.

До цього в 2018 році розгорівся скандал після того, як у Книзі рекордів Гіннеса окупований Севастополь був позначений як російське місто.