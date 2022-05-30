Як часто потрібно міняти постільну білизну: які помилки допускають багато людей

Постільну білизну потрібно міняти не рідше, ніж раз на два тижні. Під час сну в ліжку накопичуються мертві клітини, кліщі, шкірний жир, бактерії. І частота зміни постільної білизни багато в чому залежить від особистих обставин кожної людини.

Якщо ви в ліжку спите поодинці, регулярно провітрюєте кімнату, витрушуєте ліжко і не поспішайте її застеляти відразу після пробудження, і у вашому ліжку не збираються діти, коти та собаки - то частіше, ніж раз на два тижні міняти білизну не варто.

А ось, якщо ви спите з партнером в одному ліжку, на вашому ліжку товчуться діти та коти, а самі ви забуваєте відкрити вікна і провітрити, то постільну білизну рекомендується міняти кожні 7-10 днів.

Ковдру перуть кілька разів на рік, але за умови, що ви її захищаєте підковдрою. Якщо ні, то відправляйте її в пральну машину раз на місяць. Пам'ятайте, що деякі види ковдр не можна прати в машинці, з потрібно здавати в хімчистку.

Відмінний спосіб для очищення ковдри, який регулярно використовували наші мами та бабусі - вивісити ковдру на свіже повітря, а потім вибити її - як килим.

Наволочки на подушках рекомендується міняти частіше - раз на тиждень. Людям з чутливою шкірою можна навіть частіше - раз на п'ять днів.

Влітку постільну білизну змінюють частіше, взимку - рідше. Після одужання від хвороби білизну потрібно змінити відразу ж.

Температура при пранні постільної білизни повинна бути не нижче 70 градусів - так ви точно знищите всі мікроби.