Часто видите 12:12 или другие "магические числа"? Нумеролог объяснила, что это значит

Магия чисел и ангельская нумерология

"Для тех, кто любит все мистическое и имеет магическое мышление, есть теория от Дорин Вирче (на минуточку, она: Доктор психологии, философ, эзотерик, писательница и телеведущая). Она утверждает, что повторяющиеся числа - это сигналы от ангелов или высших сил. И она свела все трактовки чисел от 0 до 999 в одной книге "Ангельская нумерология" (говорит, что общалась с Ангелами лично и они ей пересказали эту информацию)", - рассказала Бланк.

Существуют следующие варианты:

11:11 - Думайте о хорошем! Ваши мысли быстро материализуются, и чтобы итог был радостным, сосредоточьтесь на самом благом в себе, в окружающих и в ситуации

17:17 - Ангелы восхищены вашей уверенностью и оптимизмом. Они говорят, что у вас есть для этого все основания, ведь ваши позитивные утверждения воплощаются в жизнь. Не сдавайтесь, вы на верном пути!

22:22 - Ангелам известно, что ответ на ваши молитвы уже пришел, и они просят вас сохранять терпение и душевное равновесие, пока на Небесах работают над завершающими штрихами. Ангелы настойчиво призывают: "Продолжайте верить!"

"С этой точки зрения, если вы видите такие комбинации, это не случайность, а послание свыше. Но далеко не всем такое объяснение подходит. Я, например, суровый скептик и для меня подобные фразы слишком "сладкие" и общие, непрактичные в современной жизни. Поэтому я трактую такие "послания" самостоятельно, по значению именно цифр, которые входят в такие комбинации. Но есть еще одна теория, которая мне сильно отзывается", - рассказала нумеролог.

Работа мозга и синхронизация полушарий

Бланк отметила, что ситуации, когда на экране смартфона или часов постоянно появляются одинаковые числа, связаны с синхронизацией двух полушарий мозга. Когда левое (логическое) и правое (интуитивное) полушария работают сбалансировано, пояснила нумеролог, мозг становится более внимательным к деталям. Именно поэтому в моменты высокой производительности или энергетического подъема мы чаще замечаем такие совпадения.

"Очень ярко это показано в фильме "Области тьмы" с Брэдли Купером. Его герой после приема специального препарата активизировал весь потенциал мозга и становился сверхчеловеком, делал много дел одновременно, замечал все детали, мог написать книгу за день. Это художественная интерпретация, но она прекрасно демонстрирует, что происходит, когда оба полушария работают в гармонии и мозг задействован на 100%", - рассказала Татьяна.

По ее словам, в обычной жизни такое может быть, но не в столь преувеличенном виде. Речь идет о людях, которые умеют использовать и логику, и интуицию на полную. И чем сильнее эта синхронизация двух полушарий мозга, тем чаще человек будет видеть одинаковые цифры на часах.

"Обычно здесь есть два варианта: или это человек, который глубоко научный, логичный, скептический, но впоследствии так или иначе приходит к духовному развитию через эзотерику, религию или творчество. Как некий Доктор Стрэндж из комиксов, который сначала был блестящим врачом, а потом стал могущественным Магом, продолжая использовать свои врожденные способности логика", - пояснила нумеролог.

"Или наоборот - человек из глубоко религиозной, эзотерической или творческой семьи (или самостоятельно этим занимается), но впоследствии открывает в себе ученого и при этом не отказывается от эзотерических знаний, как Карл Густав Юнг, например, или Эйнштейн (он отказался от религии, но благодаря слишком религиозному детству все равно развились оба полушария мозга)", - добавила она.

Поэтому, считает Бланк, если вы видите одинаковые цифры - это может свидетельствовать о том, что вы сейчас находитесь в пиковой форме, ваш мозг работает на максимальных оборотах, а вы готовы к большим свершениям.

"Итак, одинаковые цифры на часах - что это: знаки Вселенной или просто особенность мозга? Правдивый ответ, пожалуй, где-то посередине. Главное - обращайте внимание на свою интуицию и собственные ощущения. Потому что как бы там ни было, но если одинаковые цифры на часах постоянно вас преследуют, это точно означает одно: вы готовы к переменам!" - резюмировала нумеролог.

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