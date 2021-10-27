RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Частину України затягне осінніми дощами: де буде негода

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні після тривалої перерви без опадів зміниться - в деяких областях у четвер, 28 жовтня очікуються дощі. При цьому температура трохи підвищаться, а нічні морози відступлять, залишившись тільки на сході.

Що буде з погодою в країні до кінця робочого тижня - читайте нижче в матеріалі Styler.

Так, згідно з прогнозом синоптика Наталки Діденко, четвер в Україні буде теплим. Вона прогнозує, що температура повітря підскочить вдень до +10+15 градусів. На північному сході все ще буде свіжо - від +8 до +11.

Дощі та хмарність завтра очікуються на півночі, північному сході та сході.

"Дощів якихось суттєвих не видно в Україні, тільки завтра трохи зачепить Чернігівщину, Сумщину, Полтавщину та східні області незначними опадами", - прогнозує Діденко.

У Києві четвер, 28 жовтня буде сухим помірно теплим, вдень до +12 градусів.

В Українському гідрометцентрі показали на картах, що буде з погодою в четвер. Синоптики прогнозують також, що в п'ятницю, 29 жовтня, стане тепліше, нічні морози відступлять, а атмосферний фронт з опадами покинуть країну.

Скрін: Прогноз погоди на п'ятницю, 29 жовтня (meteo.gov.ua)

На вихідних буде тепло, а місцями дуже тепло

За словами Діденко, на вихідних українців чекає комфортна погода з ясним небом, сонцем і температурою повітря +10+15 градусів, у західних областях ймовірно до +18 градусів.

Раніше синоптики розповіли, коли в Україні слід чекати перший сніг і морози.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні