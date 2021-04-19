Частину України засипало снігом: з'явилися фото
В Україні у другій половині квітня випав сніг, а температура повітря знизилася до -3 градусів. Така синоптична ситуація спостерігалася сьогодні, 19-го числа в Карпатах на горі Піп Іван.
Фото засніжених схилів з'явилися у Facebook Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
"Станом на 08:00 на 19.04.2021 Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер північно-східний 4-5 м/сек. Падає сніг. Температура повітря -3°С", - підписане фото.
Фото: Сніг на горі Піп Іван, Карпати (facebook.com/chornogora.rescue112)
Чорна гора (Піп Іван Чорногірський, Чорногорець, "Піп Іван") - одна з найвищих вершин хребта Чорногора, знаходиться на південно-східному кінці хребта на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Висота вершини 2020,5 метрів над рівнем моря.
Гора Піп-Іван Чорногірський відома головним чином своєю обсерваторією "Білий слон", що знаходиться на самій вершині. Назву обсерваторія отримала, швидше за все через те, що кожну зиму сильно обростає снігом і льодом, стаючи здалеку схожа на великого білого звіра.
Зазначимо, що синоптики обіцяють на вівторок, 20 квітня, потужні опади з грозами майже по всій країні. А в Карпатах можливі зливи.