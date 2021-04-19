ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Частину України засипало снігом: з'явилися фото

Новость на русском → Карпати, Понеділок 19 квітня 2021 12:16
Частину України засипало снігом: з'явилися фото Фото: В Україні випав сніг у квітні (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні у другій половині квітня випав сніг, а температура повітря знизилася до -3 градусів. Така синоптична ситуація спостерігалася сьогодні, 19-го числа в Карпатах на горі Піп Іван.

Фото засніжених схилів з'явилися у Facebook Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

"Станом на 08:00 на 19.04.2021 Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер північно-східний 4-5 м/сек. Падає сніг. Температура повітря -3°С", - підписане фото.

Частину України засипало снігом: з'явилися фото

Фото: Сніг на горі Піп Іван, Карпати (facebook.com/chornogora.rescue112)

Чорна гора (Піп Іван Чорногірський, Чорногорець, "Піп Іван") - одна з найвищих вершин хребта Чорногора, знаходиться на південно-східному кінці хребта на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Висота вершини 2020,5 метрів над рівнем моря.

Гора Піп-Іван Чорногірський відома головним чином своєю обсерваторією "Білий слон", що знаходиться на самій вершині. Назву обсерваторія отримала, швидше за все через те, що кожну зиму сильно обростає снігом і льодом, стаючи здалеку схожа на великого білого звіра.

Зазначимо, що синоптики обіцяють на вівторок, 20 квітня, потужні опади з грозами майже по всій країні. А в Карпатах можливі зливи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя снег
LITE
Свято 19 квітня: який сьогодні день, що не можна робити і найсуворіші прикмети
Свято 19 квітня: який сьогодні день, що не можна робити і найсуворіші прикмети