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Часть Украины засыпало снегом: появились фото

Новина українською → Карпаты, Понедельник 19 апреля 2021 12:16
Часть Украины засыпало снегом: появились фото Фото: В Украине выпал снег в апреле (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине во второй половине апреля выпал снег, а температура воздуха снизилась до -3 градусов. Такая синоптическая ситуация наблюдалась сегодня, 19-го числа в Карпатах на горе Поп Иван.

Фото заснеженных склонов появились в Facebook Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

"По состоянию на 08:00 на 19.04.2021 Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер северо-восточный 4-5 м/сек. Падает снег. Температура воздуха -3°С", - подписано фото.

Часть Украины засыпало снегом: появились фото

Фото: Снег на горе Поп Иван, Карпаты (facebook.com/chornogora.rescue112)

Черная гора (Поп-Иван Черногорский, Черногорец, "Поп Иван") - одна из высочайших вершин хребта Черногора, находится на юго-восточном конце хребта на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Высота вершины 2020,5 метров над уровнем моря.

Гора Поп-Иван Черногорский известна главным образом своей обсерваторией "Белый слон", находящейся на самой вершине. Название обсерватория получила, скорее всего, из-за того, что каждую зиму сильно обрастает снегом и льдом, становясь издали похожей на большого белого зверя.

Отметим, что синоптики обещают на вторник, 20 апреля, мощные осадки с грозами почти по всей стране. А в Карпатах возможны ливни.

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