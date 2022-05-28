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Частину України накриє дощами: які області заллє найбільше

Фото: Погода в Україні принесе дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні 29 травня принесе суттєві опади в деякі області, місцями очікуються грози. А на початку червня в країну прийдуть спекотні літні градуси.

Що буде з погодою в країні найближчими днями - читайте нижче в нашому матеріалі.

За прогнозом Наталки Діденко, найближчої ночі в центральних областях, Одеській області пройдуть короткочасні дощі й грози. Заторкнуть нічні опади також Харківську, Луганську області, Дніпро.

Вдень у неділю 29 травня опади ймовірні в західних областях, Харківській, Луганській областях. На решті територій - без опадів.

Температура завтра найвища в південних областях, тут буде +23+27 градусів (в Одеській холодніше - від +20 до +22). На решті територій протягом дня +18+22.

Прогноз для Києва

У Києві неділя буде маловітряною, сухою, і сонячною. Температура близько +20 градусів.

Дивіться нижче карту погоди на 29 травня від Українського гідрометцентру:

Скріншот: meteo.gov.ua

Що буде з погодою далі

За даними Діденко, літо "дебютуватиме в Україні спекою". Вже із 2-го червня передбачається підвищення до +25+29, а на Півдні до +27+32 градусів.

Раніше ми писали, коли в Україні святкуватимуть Трійцю 2022, і чи будуть вихідні.

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