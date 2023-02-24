RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Времена изменились": Зеленский рассказал, почему носит военную одежду даже на дипломатических встречах

Владимир Зеленский в военной форме (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

С 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский появляется на публике только в военной форме. Он не меняет свой стиль даже во время дипломатических встреч с мировыми лидерами.

Вернется ли когда-нибудь президент в классические костюмы, он рассказал в интервью журналистам BBC.

Что носит Зеленский во время войны

В последний раз Владимира Зеленского можно было увидеть в костюме 23 февраля 2022, когда он обращался и к украинцам, и к россиянам.

Однако уже 24 февраля украинцы видели президента только в военной форме.

Сам Зеленский говорит, что странно было носить костюм в такой ситуации, ведь "времена изменились". По его словам, таким образом он хотел поддержать народ и показать, что остается в Украине, несмотря на предложения партнеров уехать.

"Конечно, я не захватил с собой костюм. А потом кто-то из моей команды, кто-то из помощников сказал: "Может, попробуй это?" У меня была какая-то милитарная одежда. И я сказал: "Да, конечно" и оделся так. Было удобнее и понятнее для людей. Это ведь война, и очень странно, когда война, а ты в костюме", - рассказал президент.

Но Владимир Зеленский точно убежден, что в костюм с галстуком еще вернется. А вот вопрос, когда это произойдет, глава государства уверенно говорит, что после нашей победы.

"После нашей победы. Возможно, в день нашей победы. Но так обязательно будет, ведь тогда я буду президентом мирной страны. И так будет, я уверен в этом", - сказал Зеленский.

Напомним, что ранее флисовая кофта президента была продана на аукционе в Лондоне за 90 000 фунтов стерлингов, что составляет около 3 363 792 гривен.

Известная флиска Владимира Зеленского (фото: Telegram)

Ранее мы рассказывали, как изменился Зеленский в новогодних поздравлениях 2022 и 2023 годов.

Читайте также, какими словами президент поздравил свою супругу с днем рождения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский