Чашка кофе ежедневно влияет на вашу печень: новое исследование

Какая связь между кофе и печенью

По результатам исследования, опубликованным в журнале Nutriens, ученые проанализировали данные 156 взрослых людей среднего возраста, и все они были на грани ожирения, тогда как 98 из них имели диабет 2 типа.

Задачей исследователей было проанализировать связь неалкогольной жировой болезни печени (НАЖХП) у пациентов с диабетом и употреблением кофе.

В ходе исследования фиксировались измерения тела участников, а также они проходили сканирование печени и давали образцы мочи и крови. Кроме того, участники отвечали на анкеты и заполняли журналы, которые отслеживали, сколько выпили кофе, а также других напитков и продуктов, содержащих кофеин.

Что показало исследование

Полученные данные показали, что метаболиты кофе могут помочь предотвратить ухудшение НАЖХП.

"Точные механизмы, с помощью которых кофе может помочь предотвратить НАЖХП, еще недостаточно изучены, но некоторые исследования показывают, что потребление кофе может помочь улучшить чувствительность к инсулину, уменьшить воспаление и окислительный стресс, которые являются факторами, связанными с развитием НАЖХП", - рассказывает Адиль Макбул, доктор медицинских наук, пишет Eat This, Not That!

Ученый добавил, что связь потребления кофе и болезни печени значительно сложнее и требует дальнейшего исследования.

Как уменьшить риск для печени

Эти советы универсальны и включают в себя сбалансированное питание, регулярные физические упражнения, отказ от вредных привычек (в том числе алкоголя), здоровый образ жизни.

Конечно же следует помнить, что под "полезным" кофе подразумевается не чашечка латте с сиропами и сахаром, а чашка зернового черного кофе. Ее рекомендуется пить не больше двух чашек в день.