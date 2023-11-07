"Время засунуть язык в ж*пу". Экс-"ВИА Гра" оскандалилась заявлением об Украине

Бывшая участница известной группы "ВИА Гра" Ольга Романовская родом из Украины. Однако певица давно замужем за российским бизнесменом, поэтому и 24 февраля 2022 года находилась в России. Артистка открыто выступила против вторжения РФ в Украину, но сегодня ее риторика стала более жестокой в адрес самих украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из YouTube-канала блогера Богдана Беспалова BespaLOVmedia.

Что известно об Ольге Романовской

В начале 2006 года у группы "ВИА Гра" появилась вакансия. Надежда Мейхер отказалась от дальнейшего участия в проекте, поэтому ее место по результатам кастинга заняла Ольга Корягина (в браке - Романовская).

В тот момент девушка была студенткой третьего курса Николаевского филиала Киевского национального государственного университета культуры и искусства на факультете декоративно-прикладного искусства по специальности отделка ткани.

Ольга Романовская (фото: instagram.com/romanovskaolga)

В 2007 году певица вышла замуж за бизнесмена Андрея Романовского. В марте 2007 года объявила о своей беременности и уходе из группы.

Долгое время она проживала в России и стала первой, публично выступившей против полномасштабной войны в Украине. За это ее арестовали и судили, однако Ольгу удалось освободить.

После этого она уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Романовская "набросилась" на подписчика

В комментариях под одним из постов у певицы возникла дискуссия с подписчиком. Обстоятельства диалога неизвестны, ведь Романовская все удалила. Однако в сеть попал ее ответ.

"Я не язык в ж*пу засунула. Я просто не отношусь к тому стаду, который считает, что надо хаять всех, и это спасет страну. Меня арестовывали за страну, и суд у меня был. И живу я в Эмиратах. А даже если и в России, то и это мое дело. Моих родных и многих людей, кому тупо нет, за что жить, лечить и кормить своих детей в Украине, обеспечивает именно мой российский муж. Поэтому самое время вам засунуть язык в ж*пу и передать это пожелание вашим столь же недалеким оппонентам", - написала она.

Скриншот

Добавим, что на странице Ольги нет никаких упоминаний о войне в Украине.