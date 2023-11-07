"Час засунути язик у ж*пу". Екс-"ВІА Гра" оскандалилася заявою про Україну

Колишня учасниця відомого гурту "ВІА Гра" Ольга Романовська родом з України. Однак співачка давно заміжня за російським бізнесменом, тому й 24 лютого 2022 року перебувала в Росії. Артистка відкрито виступила проти вторгнення РФ до України, але сьогодні її риторика стала жорстокішою на адресу самих українців.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео з YouTube-каналу блогера Богдана Беспалова BespaLOVmedia.

Що відомо про Ольгу Романовську

На початку 2006 року в гурті "ВІА Гра" з'явилася вакансія. Надія Мейхер відмовилася від подальшої участі в проєкті, тому її місце за результатами кастингу зайняла Ольга Корягіна (у шлюбі - Романовська).

На той момент дівчина була студенткою третього курсу Миколаївського філіалу Київського національного державного університету культури і мистецтва на факультеті декоративно-прикладного мистецтва за спеціальністю обробка тканини.

Ольга Романовська (фото: instagram.com/romanovskaolga)

У 2007 році співачка одружилася з бізнесменом Андрієм Романовським. У березні 2007 року оголосила про свою вагітність і відхід із гурту.

Довгий час вона проживала в Росії та стала першою, хто публічно виступив проти повномасштабної війни в Україні. За це її заарештували та судили, однак Ольгу вдалося звільнити.

Після цього вона виїхала з Росії до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Романовська "накинулася" на підписника

У коментарях під одним із дописів у співачки виникла дискусія з підписником. Обставини діалогу невідомі, адже Романовська все видалила. Проте в мережу потрапила її відповідь.

"Я не язик у ж*пу засунула. Я просто не належу до того стада, яке вважає, що треба хаяти всіх, і це врятує країну. Мене арештовували за країну, і суд у мене був. І живу я в Еміратах. А навіть якщо і в Росії, то й це моя справа. Моїх рідних і багатьох людей, кому тупо немає, за що жити, лікувати та годувати своїх дітей в Україні, забезпечує саме мій російський чоловік. Тож саме час вам засунути язик у ж*пу й передати це побажання вашим таким же недалеким опонентам", - написала вона.

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Додамо, що на сторінці Ольги немає жодних згадок про війну в Україні.