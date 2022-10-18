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Чарльз III встретился с украинскими беженцами в Шотландии и выслушал истории семей (фото)

Фото: Чарльз III пообщался с беженцами из Украины в шотландском Абердине (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Чарльз III в шотландском городе Абердин встретился с семьями беженцев из Украины, а также из Афганистана и Сирии. Король Великобритании услышал личные истории украинцев об их эвакуации после полномасштабного вторжения РФ, прибытии в этот город и некоторых трудностях, с которыми они столкнулись.

Об этом передает BBC.

Отмечается, что в Абердине сейчас поселились около 1000 украинских беженцев, и город может принять еще больше людей.

В городе в двух гостиницах в настоящее время проживают около 170 афганских беженцев, и еще сюда переселились примерно 30 сирийских семей с 2014 года.

Как рассказал лорд-лейтенант доктор Дэвид Кэмерон, который сопровождал короля во время его визита в Абердин, Чарльзу III было "особенно приятно услышать из первых рук о тех, кто непосредственно пострадал в результате конфликтов по всему миру, о тех, кто потерял свои дома".

Чарльз III в шотландском Абердине встретился с беженцами из Украины, Сирии и Афганистана (фото: Getty Images)

Так, на приеме в городском совете британский король пообщался с украинцами.

34-летняя Инна Скворцова, которая работала туроператором в Киеве и после большой российской интервенции была вынуждена покинуть родной дом, сейчас в Абердине работает в центре гостеприимства, который предлагает жилье в экстренных случаях.

Чарльз III встретился с беженцами из Украины (фото: Getty Images)

"Я хотела бы посвятить себя помощи, потому что я могу внести свой вклад сама. Возможно, мне пригодятся мои навыки и опыт предыдущей работы. Я хочу сделать что-то хорошее", - сказала украинка и добавила, что для нее было честью встретиться и пообщаться с британским монархом.

Перед отъездом короля хор, состоящий из школьников, студентов университета и некоторых семей беженцев, исполнил песню "Северное сияние старого Абердина".

Чарльз III пообщался с украинцами, которые из-за российской войны эвакуировались в Шотландию и проживают в Абердине (фото: Getty Images)

Напомним, ранее мы рассказывали малоизвестные факты о Чарльзе III, новом короле Великобритании.

А также показывали архивные фото, как король Чарльз III более чем сорок лет назад танцевал украинский гопак.

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корольЧарльз IIIШотландия