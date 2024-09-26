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Чарльз III чаще хочет видеть детей принца Гарри: что известно об отношениях короля с внуками

Чарльз III (Фото: Getty Images)
Автор: Любовь Блажко

Чарльз III стремится построить нормальные отношения со своими "отстраненными" внуками, принцем Арчи и принцессой Лилибет, которые вместе с родителями живут в США. Монарх больше всего ценит семейные связи, о чем говорят инсайдерские источники.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Express рассказывает об этом подробнее.

Что говорят инсайдеры

Так, отношения принца Гарри с отцом имеют "холодный характер" после его взрывных претензий в адрес королевской семьи, а также отказа от обязанностей и переезда в США в 2020 году.

Однако даже на фоне этой ситуации король Великобритании стремится сохранить теплые отношения с внуками. Его не совсем устраивает то, что он видит их только с помощью видеосвязи.

Старшего ребенка принца Гарри и Меган Маркл, Арчи, король видел несколько раз, тогда как свою внучку Лилибет - только раз.

Меган и Гарри воспитывают двоих детей (Фото: Getty Images)

"Чарльз III абсолютно предан тому, чтобы присутствовать в жизни всех своих внуков. Он ценит семью превыше всего и, какими бы ни были его отношения с сыном, никогда не удовлетворится только встречами с внуками во время редких видеозвонков", - отмечают в источнике.

В свою очередь королевская писательница Ингрид Стьюард говорит, что семья всегда была важной для короля. Она добавила, что "это грустно", что он не может видеть своих внуков из-за их переезда в Америку.

"Семья всегда была важной для короля. Он помнит свое несколько одинокое детство, поскольку его родители всегда были заняты исполнением своих рабочих обязанностей. И он чувствует грусть из-за того, что не может видеть Арчи и Лилибет. Именно по этой причины он никогда не разорвет отношения с Гарри", - объяснила она.

"Его не устраивает общение через FaceTime с детьми своего сына. Он хочет знать их лучше, участвовать в их жизни, пока они еще достаточно малы и могут учиться у него мудрости", - добавила Сьюард.

И рак лишь сделал так, что Чарльз стал воспринимать этот момент еще более сентиментально, поскольку понимает, что не может быть рядом с внуками, о чем сказала Ингрид.

Чарльз хочет иметь нормальные отношения с внуками (Фото: Getty Images)

Напомним, старший сын покойной Елизаветы II продолжает борьбу с онкологической болезнью, о которой стало известно в феврале этого года. Накануне в январе ему сделали хирургическую операцию после того, как обнаружили доброкачественное новообразование простаты.

Принц Гарри и Меган Маркл выехали в США в 2020 году, заявив, что хотят более свободной жизни. Пара отказалась от исполнения королевских обязанностей и выбрала жизнь в Калифорнии.

Пара уехала в США в 2020 году (Фото: Getty Images)

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Чарльз IIIПринц ГарриКоролевская семья