Идеальный образ невесты: 5 трендовых аксессуаров, которые превратят твою свадьбу в сказку
Когда платье куплено и образ невесты кажется завершенным, самое время посмотреть на аксессуары. Они станут нежным дополнением вашего стиля, а также маленьким украшением.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие 5 свадебных аксессуаров выбрать, чтобы усовершенствовать образ и быть в тренде.
Перчатки
То ли под влиянием королевских традиций, то ли от тяготения к винтажности, но свадебные перчатки снова возвращаются на руки невест. Кружевные, атласные или из других изысканных тканей они все набирают популярность.
Невесты, одевая перчатки, придают свадебному образу голливудской элегантности и особго шарма.
Перчатки - элегентный свадебный аксессуар (фото: www.anabel.ua)
Жемчужные украшения
Жемчуг часто ассоциируется с образом невесты. И хотя мода на жемчужные украшения не новаторская, тем не менее присоединять к общему образу их начали по-другому.
Невесты могут дополнять свой образ не только жемчужными браслетами, но и разнообразными украшениями для волос, вышивками на фате, обуви или сумочке. Независимо от того, ищете ли вы что-нибудь изысканное или смелое, жемчужины станут вашими помощниками.
Обруч с жемчужинами (фото: inessa-salon.com.ua)
Украшение на шею с жемчужинами (фото: www.anabel.ua)
Длинные накидки
Свадебные накидки (или еще их называют кейпами) также будут отличным аксессуаром для вашего образа. Они гармонично сочетаются с платьем невесты, а также могут заменить фату.
Накидка будет придавать шарма вашему образу. Ее изысканность состоит в легкости и фактурности. Вы можете выбрать как простой кейп, так и расшитый кружевом, жемчугом или другими украшениями.
Длинные накидки для невесты (фото: bridal-space.com)
Цветочные украшения
Для создания нежного образа невесты идеально подойдут всевозможные цветочные аксессуары. Веточки для волос, диадемы и шпильки с цветами часто украшают прически женщин на свадьбе.
Цветочные аксессуары придают образу естественной изысканности. Важным преимуществом этих украшений является еще и то, что они гармонично сочетаются как с собранными волосами, так и с распущенными прядями.
Цветочные украшения для волос (фото: www.anabel.ua)
Банты
Это может быть большой бант на сумочке невесты или же на волосах. Вариантов у вас очень много. Интересным решением может быть свадебная фата с бантиками или объемные банты на платье.
Банты большого размера станут смелым акцентом в образе невесты. Они гарантированно добавляют романтической нотки любому свадебному наряду.
Бантики придают образу романтичности (фото: www.anabel.ua)
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При написании материала использованы источники: The Knot, Martha Stewart, The Bobby Pin.