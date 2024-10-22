ua en ru
Вт, 22 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Идеальный образ невесты: 5 трендовых аксессуаров, которые превратят твою свадьбу в сказку

Вторник 22 октября 2024 18:40
UA EN RU
Идеальный образ невесты: 5 трендовых аксессуаров, которые превратят твою свадьбу в сказку Трендовые свадебные аксессуары (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Алиева

Когда платье куплено и образ невесты кажется завершенным, самое время посмотреть на аксессуары. Они станут нежным дополнением вашего стиля, а также маленьким украшением.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие 5 свадебных аксессуаров выбрать, чтобы усовершенствовать образ и быть в тренде.

Перчатки

То ли под влиянием королевских традиций, то ли от тяготения к винтажности, но свадебные перчатки снова возвращаются на руки невест. Кружевные, атласные или из других изысканных тканей они все набирают популярность.

Невесты, одевая перчатки, придают свадебному образу голливудской элегантности и особго шарма.

Идеальный образ невесты: 5 трендовых аксессуаров, которые превратят твою свадьбу в сказкуПерчатки - элегентный свадебный аксессуар (фото: www.anabel.ua)

Жемчужные украшения

Жемчуг часто ассоциируется с образом невесты. И хотя мода на жемчужные украшения не новаторская, тем не менее присоединять к общему образу их начали по-другому.

Невесты могут дополнять свой образ не только жемчужными браслетами, но и разнообразными украшениями для волос, вышивками на фате, обуви или сумочке. Независимо от того, ищете ли вы что-нибудь изысканное или смелое, жемчужины станут вашими помощниками.

Идеальный образ невесты: 5 трендовых аксессуаров, которые превратят твою свадьбу в сказкуОбруч с жемчужинами (фото: inessa-salon.com.ua)

Идеальный образ невесты: 5 трендовых аксессуаров, которые превратят твою свадьбу в сказкуУкрашение на шею с жемчужинами (фото: www.anabel.ua)

Длинные накидки

Свадебные накидки (или еще их называют кейпами) также будут отличным аксессуаром для вашего образа. Они гармонично сочетаются с платьем невесты, а также могут заменить фату.

Накидка будет придавать шарма вашему образу. Ее изысканность состоит в легкости и фактурности. Вы можете выбрать как простой кейп, так и расшитый кружевом, жемчугом или другими украшениями.

Идеальный образ невесты: 5 трендовых аксессуаров, которые превратят твою свадьбу в сказкуИдеальный образ невесты: 5 трендовых аксессуаров, которые превратят твою свадьбу в сказку

Длинные накидки для невесты (фото: bridal-space.com)

Цветочные украшения

Для создания нежного образа невесты идеально подойдут всевозможные цветочные аксессуары. Веточки для волос, диадемы и шпильки с цветами часто украшают прически женщин на свадьбе.

Цветочные аксессуары придают образу естественной изысканности. Важным преимуществом этих украшений является еще и то, что они гармонично сочетаются как с собранными волосами, так и с распущенными прядями.

Идеальный образ невесты: 5 трендовых аксессуаров, которые превратят твою свадьбу в сказкуИдеальный образ невесты: 5 трендовых аксессуаров, которые превратят твою свадьбу в сказкуЦветочные украшения для волос (фото: www.anabel.ua)

Банты

Это может быть большой бант на сумочке невесты или же на волосах. Вариантов у вас очень много. Интересным решением может быть свадебная фата с бантиками или объемные банты на платье.

Банты большого размера станут смелым акцентом в образе невесты. Они гарантированно добавляют романтической нотки любому свадебному наряду.

Идеальный образ невесты: 5 трендовых аксессуаров, которые превратят твою свадьбу в сказкуБантики придают образу романтичности (фото: www.anabel.ua)

Ранее мы рассказывали, какими будут трендовые свадебные платья в 2025 году.

Читайте также о самых популярных свадебных предрассудках, в которые до сих пор верят.

При написании материала использованы источники: The Knot, Martha Stewart, The Bobby Pin.

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Советы
NEWS
Пересмотр решений, проверки и не только. Зеленский утвердил ряд указов по МСЭК
Пересмотр решений, проверки и не только. Зеленский утвердил ряд указов по МСЭК