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Королева Єлизавета II вийшла з карантину і осідлала коня (фото)

STYLERПерсони    01.06.2020 - 10:52
Королева Єлизавета II вийшла з карантину і осідлала коня (фото)
Королева Єлизавета II (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Королева Єлизавета II вийшла на кінну прогулянку на улюбленому поні

Королева Єлизавета II вирішила послабити карантин і прогулятися на свіжому повітрі. Глава Британської монархії проїхалася на улюбленому поні на ім'я Балморал Ферн благородної англійської породи під назвою "Фелл".

14-річний поні прокотив Єлизавету II, яка з дитинства захоплювалася верховою їздою, по Віндзорському домашньому парку. Фото з'явилися на сторінці королівської сім'ї в Facebook.

Повідомляється, що 94-річну королеву на прогулянці супроводжував її конюх Террі Пендрі. Єлизавета одяглася для верхової їзди по-спортивному: штани, жакет, черевики й хустка.

Королева Єлизавета II вийшла з карантину і осідлала коня (фото)

Королева Єлизавета II проїхалась на поні (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Це перша публічна поява королеви з 19 березня, коли вона вирушила на карантин у Віндзорський замок. Там вона знаходиться на самоізоляції разом з чоловіком, герцогом Единбурзьким Філіппом - йому 10 червня виповниться 99 років.

Фелл поні є чистокровною англійської породою. Попри невеликі розміри, вони завжди цінувалися за свій добрий норов, невибагливість, але при цьому значну витривалість і силу.

Цікаво, що в цей час королівський онук принц Гаррі та його дружина Меган Маркл в Лос-Анджелесі ледь відбиваються від атак дронів. Родині довелося навіть поскаржитися в місцеве управління поліції на те, що всюдисущі папараці дісталися до їх розкішного особняка по повітрю.

Меган і Гаррі кажуть, що безпілотники наближаються так близько, що вони не можуть вийти на прогулянку з сином Арчі. Якщо в Британії сім'я була захищена від подібних атак, то в США ці закони не діють.

Як ми писали раніше, Єлизавета II розлютилася на Меган Маркл.

Також повідомлялося, що Меган Маркл відверто розповіла, чому відмовилася від титулу.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Єлизавета II
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