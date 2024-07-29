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Бюстгальтеры для большой груди: топ-3 удобные модели

Какой бюстгальтер выбрать для большой груди (фото: Freepik)
Автор: Иванна Пашкевич

Сейчас в магазинах можно обнаружить множество моделей нижнего белья, и в таком разнообразии легко запутаться, особенно если у вас пышные формы. Есть три универсальных модели бюстгальтера для большой груди.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, на какие следует обратить внимание в первую очередь!

Минимайзер

Бюстгальтер-минимайзер является отличным решением для девушек с пышными формами. Он немного уменьшает размер груди благодаря специально разработанному поясу, который поддерживает грудь и распределяет их вес.

Минимайзер (фото: instagram.com/marko_bikini)

Полуспортивный бралетт

Иногда тяжесть и давление косточек бюстгальтера могут вызвать раздражение, особенно в жаркую погоду. В таких ситуациях мы рекомендуем обратить внимание на закрытый бралет с чашками полного покрытия (full-cap), если у вас еще нет этого удобного бюстгальтера.

Полуспортивный бралетт (фото: instagram.com/bretelka.shop.ua)

Классический

Если в магазине представлены только классические бюстгальтеры, не волнуйтесь - среди них тоже можно найти отличный вариант для девушек с большой грудью.

Обращайте внимание на два ключевых критерия: во-первых, широкие лямки, которые помогают снизить нагрузку на плечи и шею, и, во-вторых, большая чашка, которая не сдавливает грудь, но обеспечивает их хорошую поддержку.

Классический бюстгальтер (фото: instagram.com/bretelka.shop.ua)

Ранее модная блогерша объяснила, как носить одежду, чтобы она визуально не прибавляла объема.

Также узнайте, как носить шелковый платок летом, чтобы выглядеть стильно.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram bretelka.shop.ua, marko_bikini.

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