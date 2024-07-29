Бюстгальтеры для большой груди: топ-3 удобные модели

Минимайзер

Бюстгальтер-минимайзер является отличным решением для девушек с пышными формами. Он немного уменьшает размер груди благодаря специально разработанному поясу, который поддерживает грудь и распределяет их вес.

Минимайзер (фото: instagram.com/marko_bikini)

Полуспортивный бралетт

Иногда тяжесть и давление косточек бюстгальтера могут вызвать раздражение, особенно в жаркую погоду. В таких ситуациях мы рекомендуем обратить внимание на закрытый бралет с чашками полного покрытия (full-cap), если у вас еще нет этого удобного бюстгальтера.

Полуспортивный бралетт (фото: instagram.com/bretelka.shop.ua)

Классический

Если в магазине представлены только классические бюстгальтеры, не волнуйтесь - среди них тоже можно найти отличный вариант для девушек с большой грудью.

Обращайте внимание на два ключевых критерия: во-первых, широкие лямки, которые помогают снизить нагрузку на плечи и шею, и, во-вторых, большая чашка, которая не сдавливает грудь, но обеспечивает их хорошую поддержку.

Классический бюстгальтер (фото: instagram.com/bretelka.shop.ua)