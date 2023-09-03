Бюджетный бисквит с карамельным вкусом: вам не понадобятся для него дорогие продукты

Что вам понадобится:

Для бисквита:

Яйца - 5 шт.

Сахар - 125 г

Мед - 100 г

Сода - 8 г

Мука - 170 г

+ 100 мл воды и 30 г сахара для пропитки

Для крема:

Яйца - 3 шт.

Молоко - 800 мл

Сахар - 200 г

Кукурузный крахмал - 60 г

Сливочное масло - 60 г

Для украшения:

Сахар - 150 г

Молоко - 80 мл

Сливочное масло - 50 г

Щепотка соли

Как готовить карамельный торт

Сначала готовим бисквит. Взбиваем яйца вместе с сахаром до стойких пиков. В небольшом сотейнике растапливаем мед с содой. Подойдет любой, какой у вас есть дома и даже тот, что уже сахарился. Дождитесь реакции - мед должен побелеть и увеличиться в размерах. Потом он снова должен стать темного оттенка - тогда и снимайте его с огня.

Мед добавляйте в яичную смесь в несколько подходов и снова хорошо взбейте. Потом постепенно добавляйте муку и хорошо все перемешайте венчиком.

Форму застелите пергаментной бумагой или фольгой. Перелейте тесто и разровняйте. Выпекайте 30-35 минут в духовке, разогретой на 170-180 градусов. Готовность проверяйте зубочисткой или спичкой - они должны быть полностью сухими. Готовый бисквит разрежьте пополам и сложите в пакет, чтобы он не крошился.

Теперь готовим крем. В сотейник насыпаем сахар и на медленном огне полностью его расплавляем. Потом, постоянно помешивая, медленно вливаем молоко.

От общего количества молока возьмите 100 мл и смешайте с яйцами, добавьте крахмал и перемешайте до однородности. Яично-молочную смесь вылейте в сахар с молоком и заварите обычный крем.

Готовый крем накройте пленкой до полного остывания. Накрывать нужно максимально плотно. В крем комнатной температуры добавьте мягкое сливочное масло и взбейте венчиком.

Собираем тортик. Коржи обрежьте и подровняйте. Обрезки измельчите. Каждый корж разрежьте вдоль пополам. Смешайте воду с сахаром для пропитки и смажьте этой смесью каждый корж. Далее выложите готовый крем и повторите процедуру с каждым коржом.

Украшение. Для такого бисквита подойдет любая глазурь. Можно использовать шоколад. Но лучше всего сделать карамель для украшения.

Растопите сахар на огне, добавьте молоко и сливочное масло. А в конце - щепотку соли. Дайте остыть.

Бока тортика украсьте кремом и крошкой от коржей. Сверху сделайте из карамели сеточку. Поставьте в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на всю ночь, чтобы бисквит хорошо пропитался.