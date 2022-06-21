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Швидкий і бюджетний торт без духовки: всього 15 хвилин на готування!

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Вівторок 21 червня 2022 08:25
Швидкий і бюджетний торт без духовки: всього 15 хвилин на готування! Скріншот: Торт без духовки і печива по швидкому рецептом
Автор: Світлана Мащенко

У літню спеку особливо актуальні рецепти випічки, для якої не потрібно розпалювати духовку. Наш бюджетний і швидкий торт готується на сковороді, просочується в холодильнику, і з'їдається блискавично.

Рецептом поділилася український блогер-кулінар Alina FooDee.

Інгредієнти на форму 20 см:

  • Борошно - 250 г
  • Цукор - 60 г
  • Вершкове масло - 120 г
  • Сіль - щіпка

Для крему:

  • Сметана 20% - 500 г
  • Яйце - 2 шт.
  • Крохмаль - 1 ст. л.
  • Ванільний цукор - 20 г
  • Вершкове масло - 50 г
  • Цукор - 120 г

Швидкий і бюджетний торт без духовки: всього 15 хвилин на готування!

Скріншот: Таким буде наш готовий тортик

Покрокове приготування

Змішайте м'яке вершкове масло, цукор, борошно і дрібку солі. Розітріть все до утворення крихти.

Обсмажте крихту на сковороді, постійно помішуючи, до рум'яності (близько 5-6 хвилин).

Змішайте яйця, крохмаль, сметану і цукор. Варіть крем, постійно помішуючи, до загустіння. Як тільки з'являться перші бульбашки кипіння, варіть ще 30 секунд. Зніміть з плити, додайте ванільний цукор і вершкове масло.

Відкладіть 4 ст. л. крихти для посипання торта зверху. Розділіть залишки крихти на 4 частини.

Низ і боки форми вистеліть пергаментом.

На дно форми викладіть частину крихти, зверху гарячий крем і т. д. Зверху посипте торт крихтою.

Накрийте торт харчовою плівкою. Коли торт охолоне до кімнатної температури, поставте в холодильник на 6-8 годин.

Раніше блогер розповіла, як приготувати "смажене молоко".

Також ми писали, як вдома готувати печиво з передбаченнями.

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