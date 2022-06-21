Швидкий і бюджетний торт без духовки: всього 15 хвилин на готування!
У літню спеку особливо актуальні рецепти випічки, для якої не потрібно розпалювати духовку. Наш бюджетний і швидкий торт готується на сковороді, просочується в холодильнику, і з'їдається блискавично.
Рецептом поділилася український блогер-кулінар Alina FooDee.
Інгредієнти на форму 20 см:
- Борошно - 250 г
- Цукор - 60 г
- Вершкове масло - 120 г
- Сіль - щіпка
Для крему:
- Сметана 20% - 500 г
- Яйце - 2 шт.
- Крохмаль - 1 ст. л.
- Ванільний цукор - 20 г
- Вершкове масло - 50 г
- Цукор - 120 г
Скріншот: Таким буде наш готовий тортик
Покрокове приготування
Змішайте м'яке вершкове масло, цукор, борошно і дрібку солі. Розітріть все до утворення крихти.
Обсмажте крихту на сковороді, постійно помішуючи, до рум'яності (близько 5-6 хвилин).
Змішайте яйця, крохмаль, сметану і цукор. Варіть крем, постійно помішуючи, до загустіння. Як тільки з'являться перші бульбашки кипіння, варіть ще 30 секунд. Зніміть з плити, додайте ванільний цукор і вершкове масло.
Відкладіть 4 ст. л. крихти для посипання торта зверху. Розділіть залишки крихти на 4 частини.
Низ і боки форми вистеліть пергаментом.
На дно форми викладіть частину крихти, зверху гарячий крем і т. д. Зверху посипте торт крихтою.
Накрийте торт харчовою плівкою. Коли торт охолоне до кімнатної температури, поставте в холодильник на 6-8 годин.
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