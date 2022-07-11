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Швидкі мариновані кабачки: можна кайфувати вже через 20 хвилин

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Понеділок 11 липня 2022 13:28
Швидкі мариновані кабачки: можна кайфувати вже через 20 хвилин Скріншот відео: мариновані кабачки в лічені хвилини
Автор: Світлана Мащенко

Мариновані кабачки стануть відмінною літньою закускою. Готувати їх дуже швидко, а насолоджуватися смаком можна майже відразу.

Своїм способом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Кабачки - 500 г
  • Сіль - 0,5 ч. л.
  • Мед або цукор - 0,5 ст. л.
  • Оцет - 1 ст. л.
  • Петрушка - невеликий пучок
  • Часник-1-2 зубчики
  • Рослинна олія - 2 ст. л.
  • Чорний мелений перець - за смаком

Швидкі мариновані кабачки: можна кайфувати вже через 20 хвилин

Скрін: Такими будуть наші кабачки

Покрокове приготування

  1. Наріжте кабачки тонкими кільцями. Посоліть і залиште на 5-10 хвилин.
  2. Дрібно наріжте петрушку.
  3. Подрібніть часник.
  4. Змішайте мед (цукор), часник, чорний мелений перець, оцет і рослинну олію.
  5. Злийте рідину з кабачків.
  6. Додайте маринад і петрушку. Перемішайте, поставте в холодильник маринуватися мінімум на 20-30 хвилин.

Раніше ми писали, як приготувати фаршировані бублики за рецептом простої українки.

Також кулінака розповіла, як приготувати м'ясну закуску зі свинячої рульки.

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