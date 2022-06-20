Як швидко заснути в умовах постійної тривоги: поради психолога

Як заснути у стані тривоги

Психолога Вікторія Горбунова назвала кілька способів, які допоможуть впоратися з постійною тривогою та добре відпочити:

Облаштуйте зручне місце для сну . Це варто зробити у найбезпечнішому доступному укритті;

. Це варто зробити у найбезпечнішому доступному укритті; Візьміть теплі речі (спальні мішки, ковдри, теплий одяг). Для дітей також важливо взяти іграшки;

(спальні мішки, ковдри, теплий одяг). Для дітей також важливо взяти іграшки; Максимальна звукоізоляція . Не ігноруйте беруші;

. Не ігноруйте беруші; Обіймайтеся . Експерт каже, що це допоможе зігрітися та зменшить тривогу. Дітей потрібно притискати до себе та наспівувати колискові;

. Експерт каже, що це допоможе зігрітися та зменшить тривогу. Дітей потрібно притискати до себе та наспівувати колискові; Мінімум новини . Виберіть два-три джерела, з яких ви отримуєте новини та перевіряйте інформацію у фіксований проміжок часу;

. Виберіть два-три джерела, з яких ви отримуєте новини та перевіряйте інформацію у фіксований проміжок часу; Використовуйте для сну всі проміжки часу. Намагайтеся заснути не лише вночі, а й у будь-які доступні періоди вдень.

Як побороти стрес

Випийте заспокійливі препарати

Приймати будь-які ліки без призначення лікаря небезпечно, але в екстремальній ситуації вибору може не бути. Можна випити трав'яний заспокійливий чай або спеціальні медичні препарати. Також не можна перевищувати зазначене в інструкції дозування.

Обмежте коло спілкування

Зокрема, якщо у вас є знайомі з іншими поглядами на війну, з якими ви постійно сперечаєтеся, то краще на час перервати спілкування.

Також наступні вправи допоможуть заспокоїтися: