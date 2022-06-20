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Як швидко заснути в умовах постійної тривоги: поради психолога

Як заснути у стані тривоги (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Війна - неабиякий стрес для кожного українця. Часто стан тривоги не покидає людей, коли потрібно мислити критично та бути у змозі приймати рішення. Також важливо регулярно спати.

Як заснути, коли тривога не покидає людини, повідомили у Telegram-каналі Психологічна підтримка.

Як заснути у стані тривоги

Психолога Вікторія Горбунова назвала кілька способів, які допоможуть впоратися з постійною тривогою та добре відпочити:

  • Облаштуйте зручне місце для сну. Це варто зробити у найбезпечнішому доступному укритті;
  • Візьміть теплі речі (спальні мішки, ковдри, теплий одяг). Для дітей також важливо взяти іграшки;
  • Максимальна звукоізоляція. Не ігноруйте беруші;
  • Обіймайтеся. Експерт каже, що це допоможе зігрітися та зменшить тривогу. Дітей потрібно притискати до себе та наспівувати колискові;
  • Мінімум новини. Виберіть два-три джерела, з яких ви отримуєте новини та перевіряйте інформацію у фіксований проміжок часу;
  • Використовуйте для сну всі проміжки часу. Намагайтеся заснути не лише вночі, а й у будь-які доступні періоди вдень.

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Випийте заспокійливі препарати

Приймати будь-які ліки без призначення лікаря небезпечно, але в екстремальній ситуації вибору може не бути. Можна випити трав'яний заспокійливий чай або спеціальні медичні препарати. Також не можна перевищувати зазначене в інструкції дозування.

Обмежте коло спілкування

Зокрема, якщо у вас є знайомі з іншими поглядами на війну, з якими ви постійно сперечаєтеся, то краще на час перервати спілкування.

Також наступні вправи допоможуть заспокоїтися:

  • Потріть великими пальцями фаланги і подушечки пальців на руках. Потрібно повільно розім'яти кожен палець. Потім помасажуйте область на долоні під великим пальцем. Це допоможе швидко заспокоїтися;
  • Напружте всі м'язи тіла на руках і ногах, спині, животі, шиї. Затримайтеся на 5 секунд, потім розслабте тіло. Потім по черзі розслабляйте і напружуйте різні групи м'язів. Цю вправу можна робити перед сном.

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