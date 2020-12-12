Як швидко зігрітися після морозу: це ефективний спосіб поверне тепло і бадьорість

Як швидко і ефективно зігрітися взимку (Фото: freepik.com)

Зігрітися в зимовий період і утримати це тепло не так вже й складно. Після повернення в теплий будинок з вулиці, де завиває крижаний вітер і обсипає мокрим снігом, полегшення настає практично відразу. Але навіть у теплому приміщенні ще досить довго відчувається холод в кінцівках і озноб.

Експерти розповіли, як дуже швидко зігріти організм за допомогою простих і ефективних способів. Про це пише Ukr.Media.

Теплий напій

Будь-який напій, яким ви намагаєтеся зігрітися після морозу, повинен бути не гарячим, а теплим. Його потрібно пити невеликими ковтками. Це може бути звичайний чорний чай з лимоном або медом, чай з імбиром. Такий напій не тільки зігріє, а й підбадьорить.

Гарячий душ

Найпростіший спосіб швидко зігріти весь організм – залізти в гарячий душ. Ванна підходить тільки для тих, хто після водних процедур планує відпочивати. А ось душ – допоможе підбадьоритися і налаштуватися на важливі справи. Цей спосіб не рекомендується використовувати людям, у яких є проблеми серцево-судинної системи.

Ванночка для ніг і теплі шкарпетки

Дуже ефективний спосіб для тих, кому довелося довго чекати транспорт на зупинці або багато ходити пішки в морозну погоду. Швидко зігріти ноги допоможе тепла ванна з сіллю або ефірними оліями. Якщо сильно заніміли стопи після морозу, то потрібно зробити невеликий масаж. Після ванночки ноги потрібно витерти насухо і надіти теплі шкарпетки.

Правильний обід

Тепла їжа – не тільки відмінний спосіб зігріти організм, але і відновити сили. Організм на холоді втрачає багато енергії на обігрів і її обов'язково треба поповнити. Після морозу з'їжте щось ситне – суп зі спеціями, картоплю, кашу, м'ясо або рибу з овочами.

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