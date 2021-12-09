Секрети балійської кухні: як приготувати чотири страви всього з кількох бананів
TikTok-блогерка під ніком "cosmotravel" поділилась секретами приготування кількох страв із бананів. Дівчина у відео розповіла, що жителі Балі готують із бананів.
Відео блогерка опублікувала на своїй сторінці.
Зокрема, якщо банани нарізати на тонкі слайси та висушити, то вийдуть бананові чіпси.
До того ж якщо ці чіпси збити у блендері, то вийде бананова мука. Потім з неї можна приготувати млинці або кекси.
Також, якщо нарізані тонкими шматочками банани і заморозити, то вийдуть льодяники. Окрім того, до них можна додати вершкові сливки, збити у блендері та заморозити. В результату у вас вийде натуральне морозиво.
@cosmotravel
#домашнийобед завтрак и ужин из бананов по Балийски #веган #растительноепитание #банановаямукаBig Top - Qwiet Type
Блогерка також розповіла цікаві факти про бананову пальму, які мало хто знає:
- У бананової пальми немає кори;
- Її товстий стовбур складається повністю з листів;
- З однієї квітки виростає 240 бананів;
- Поки банани висять на пальмі, то вони ніколи не дозріють.
@cosmotravel
Ещё 3 факта в комментариях ##осеннеепутешествие ##банан ##жизньнабалиTaking On Water - Qwiet Type
Раніше ми повідомляли, кому не можна їсти банани.
Також ми писали, що нутриціолог розповіла невідому правду про банани.