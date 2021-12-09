Секрети балійської кухні: як приготувати чотири страви всього з кількох бананів

TikTok-блогерка під ніком "cosmotravel" поділилась секретами приготування кількох страв із бананів. Дівчина у відео розповіла, що жителі Балі готують із бананів.

Зокрема, якщо банани нарізати на тонкі слайси та висушити, то вийдуть бананові чіпси.

До того ж якщо ці чіпси збити у блендері, то вийде бананова мука. Потім з неї можна приготувати млинці або кекси.

Також, якщо нарізані тонкими шматочками банани і заморозити, то вийдуть льодяники. Окрім того, до них можна додати вершкові сливки, збити у блендері та заморозити. В результату у вас вийде натуральне морозиво.

Блогерка також розповіла цікаві факти про бананову пальму, які мало хто знає: