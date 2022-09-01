Як швидко позбутися гризунів в будинку: народні методи боротьби

Протягом багатьох століть миші з’являються в житлових будинках людей і для багатьох це супроводжується панікою. Це є серйозною проблемою, адже вони можуть переносити різноманітні захворювання.
Як боротися з гризунами у будинку і не тільки народними засобами - читайте нижче.
Щоб зробити домашній засіб, яке допоможе боротися з гризунами, потрібно:
Зазначимо, що гіпс через деякий час твердітиме і приманка стане неїстівною для гризунів.
Також, щоб позбутися щурів у квартирі, допоможе такий народний засіб:
Це ефективний спосіб для боротьби з гризунами, адже бікарбонат харчової соди реагує на шлункову кислоту щура та виробляє газоподібний діоксид вуглецю. В результаті це призведе до смерті гризуна.
Додамо, що існує досить велика кількість речей, які відлякують гризунів, наприклад, неприємні для них запахи. У перелік входять:
Важливо пам'ятати, що не можна залишати отруту там, де до неї можуть дістатися домашні тварини або діти.
Зазначимо, що позбутися гризунів абсолютно безпечними для людини та домашніх тварин засобами неможливо. Вимийте та ретельно дезінфікуйте миски, в яких замішували отруту, якщо збираєтеся використовувати їх надалі. Але краще використовувати одноразовий посуд.
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