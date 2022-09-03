Як швидко і безпечно розморозити м'ясо: робочі способи

В умовах економії багато людей намагаються заморозити якомога більше продуктів, щоб потім не витрачати гроші, купуючи їх. Стає актуальним питання розморожування. Як це правильно робити?
Про кращі способи розповіли експерти видання Express.
Найбезпечніший варіант - розморозити продукт на дні холодильника. Поставте його в накритій тарілці, щоб вода з їжі не потрапила на інші продукти, особливо на готові страви.
Якщо вам потрібно щось розморозити трохи швидше, то це можна покласти продукт в пакет для заморозки, в тарілку з крижаною водою.
Якщо для розморожування їжі потрібно більше 30 хвилин, поновіть воду, щоб їжа залишалася прохолодною.
До речі, не все насправді потрібно розморожувати перед приготуванням.
Наприклад, якщо у вас є заморожені овочі, їх не потрібно розморожувати, а можна готувати й в такому вигляді.
Що стосується розморожування м'яса, то його найкраще розморожувати на дні холодильника, але ви також можете використовувати метод з водою, згаданий вище.
Крім того, можна безпечно розігрівати в мікрохвильовій печі невеликі шматки м'яса, якщо ви використовуєте режим розморожування і ретельно готуєте їх відразу після розморожування.
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