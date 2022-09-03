Як швидко і безпечно розморозити м'ясо: робочі способи

Як безпечно розморожувати продукти

Найбезпечніший варіант - розморозити продукт на дні холодильника. Поставте його в накритій тарілці, щоб вода з їжі не потрапила на інші продукти, особливо на готові страви.

Якщо вам потрібно щось розморозити трохи швидше, то це можна покласти продукт в пакет для заморозки, в тарілку з крижаною водою.



Якщо для розморожування їжі потрібно більше 30 хвилин, поновіть воду, щоб їжа залишалася прохолодною.

До речі, не все насправді потрібно розморожувати перед приготуванням.

Наприклад, якщо у вас є заморожені овочі, їх не потрібно розморожувати, а можна готувати й в такому вигляді.

Як швидко розморозити м'ясо

Що стосується розморожування м'яса, то його найкраще розморожувати на дні холодильника, але ви також можете використовувати метод з водою, згаданий вище.

Невеликі шматки м'яса можна розморозити в мікрохвильовці (express.co.uk)

Крім того, можна безпечно розігрівати в мікрохвильовій печі невеликі шматки м'яса, якщо ви використовуєте режим розморожування і ретельно готуєте їх відразу після розморожування.