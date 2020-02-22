Ти там був?! У Нових Санжарах протестувальник накинувся на ветерана АТО із докорами (відео)

Протести в Нових Санжарах (колаж РБК-Україна)

У Нових Санжарах п'яний чоловік грубо розкритикував поліцейського - ветерана АТО і кавлера орденів

У Нових Санжарах протестувальники проти розміщення в місцевому санаторії на карантин евакуйованих українців з китайського Уханя влаштували сутички з поліцією і закидали камінням автобуси з приїжджими співвітчизниками, за що потрапили під хвилю критики в суспільстві. В результаті зіткнень постраждали 9 правоохоронців та один цивільний.

Після резонансних подій 20 лютого жителі селища під Полтавою вибачилися за паніку та агресивну поведінку, але дорікнули ЗМІ в однобокій подачі інформації про протести - мовляв, силовики також вдавалися до грубих дій.

Заступник департаменту патрульної поліції Олексій Білошпицький 22 лютого опублікував відео, на якому показано спілкування нетверезого жителя Нових Санжар із "копом".

На ролику видно, як чоловік грубо і нецензурно лається, сипле звинуваченнями на адресу правоохоронця і розповідає про свій бойовий досвід в зоні проведення АТО/ООС, закликаючи поліцейського самого їхати воювати на Донбас.

Насправді чоловік пристав до ветерана, бойового офіцера Олександра Нетребка, який після демобілізації пішов служити в патрульну поліцію.

Олександр Нетребко (Фото: facebook.com/Bilosh)

"В минулому заступник командира 1-го батальйону 79-Ї бригади. Людина пройшла десятки бойових зіткнень і запеклих боїв, а ще вів за собою людей: бійців... українців, які воювали проти ворога нашої держави. Отримав два поранення. Бойових, а не від самострілу по 2синьому ділу". Був нагороджений орденами Богдана Хмельницького 3-го та 2-го ступенів, орденом "За мужність" 3-го ступеню", - розповів Білошпицький.

Він зазначив, що подібне "спілкування" не є виключенням або одиничним випадком.

"Це трапляється майже щодня, адже окрім Олександра Нетребко, в нас ще понад 1000 учасників бойових дій, які в самий тяжкий для країни час 2014 року виступили на захист українського народу. Я особисто пишаюсь як бойовими подвигами Саші Нетребко, так і його витримкою як поліцейського, адже слухати таке дуже гидко навіть тому, хто не пройшов всього, що пройшов він", - написав Білошпицький.

Відео "спілкування" п'яного чоловіка з правоохоронцем можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо - в ролику присутня ненормативна лексика!)

У мережі обурюються через подібний випадок і дякують поліцейському - ветерану АТО за мужність на передовій та міцні нерви "в тилу".

Фото: скрін facebook.com/Bilosh

Відомий автомобільний журналіст Олексій Мочанов у коментарях до повідомлення поділився інформацією про п'яного грубіяна, який хвалився своїм бойовим досвідом - зазначається, що чоловік у зоні АТО не воював, а їздив на навчання, і був відрахований з причини зловживання спиртними напоями.

У Нових Санжарах протестувальник грубо обізвав ветерана АТО (Фото: facebook.com/alex.mochanov)