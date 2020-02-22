Заворушення в Нових Санжарах: винних хочуть "покарати" дивним способом

Петиція з-за заворушень у Нових Санжарах (колаж: РБК-Україна)

За безлади у Нових Санжарах запропонували покарання обмеженням послуг програми МОЗ

Українців, які влаштували заворушення через евакуацію здорових туристів з Китаю, хочуть покарати. На сайті електронних петицій президента України збирають підписи, щоб "провчити" українців, які бунтували. Автор петиції пропонує обмеження в наданні переваг програм МОЗ для винних у заворушеннях.

Українців, які саботували розміщення евакуйованих з Китаю, хочуть лікувати в останню чергу. Про це йдеться в петиції, розміщеній на сайті електронних петицій президента.

"Пропоную президенту звернутися до уряду з пропозицією, щоб усім регіонам, які саботували розміщення у себе евакуйованих з Китаю українців, виділяти бюджетні кошти на всі ініціативи й програми МОЗ в останню чергу", - йдеться в тексті петиції.

Варто відзначити, що петиція була створена 21 лютого та за цей час зібрала всього 56 підписів.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до українців через протести у Нових Санжарах проти поселення евакуйованих громадян з Китаю. Він зазначив, що розуміє стурбованість місцевих жителів по ситуації. Крім того, він додав, що українці повинні довіряти логічному мисленню та здоровому глузду.

Також ми писали, що на другий день після заворушень санжарівці прокоментували ситуацію, і навіть просили вибачення за вчорашню паніку перед евакуйованими співвітчизниками. При цьому жителі селища розкритикували діючу владу, брак інформації та ЗМІ, яких звинувачують в події.