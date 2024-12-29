"Был сильный обстрел". Жена Козловского впервые рассказала, как они заключали брак

Так, ровно год назад, 29 декабря, Виталий и Юлия официально стали мужем и женой.

Как стало известно, Козловский взял день отпуска со службы, чтобы провести его с любимой, которая была на седьмом месяце беременности.

По словам Бакуменко, их планы могли быть разрушены из-за постоянных воздушных тревог, раздававшихся в Киеве.

"Ровно год назад в этот день (29 декабря - прим. ред.) мы никому ничего не сказали и поехали расписываться. Вовремя не выехали, потому что был сильный ракетный обстрел, ЗАГС закрылся, время сместилось. Мы легли еще доспать, тревогу отменили. Из ЗАГСа начали звонить и мы в конце собрались бегом и поехали сонные", - поделилась Юлия.

Жена Козловского рассказала об их бракосочетании (скриншот)

"Виталию тогда дали выходной на службе, и до последнего было неизвестно, дадут ли. А я на седьмом месяце, шуба едва сошлась на мне, сижу гуглю, нет ли новых ракет и ехать или еще подождать. Такое было утро", - добавила она.

Угроза со стороны России постигла пару не только перед росписью, но и во время выбора обручальных колец, когда они сразу после регистрации брака поехали их покупать.

После этого молодожены отметили свою свадьбу только вдвоем, наслаждаясь завтраком, а затем впервые поделились новостью о своем браке с самыми близкими людьми.

"Сначала расписались, заехали на праздничный завтрак, а потом поехали выбирать обручальные кольца. Приехали, а тут опять тревога. И пока дождались, когда ее отменят, и выбрали, было уже темно. Только тогда это фото отправили родным и сообщили новость", - рассказала Бакуменко.

Жена Козловского рассказала об их бракосочетании (скриншот)

Вечером молодожены намеревались встретиться с друзьями на праздничный ужин-сюрприз, но из-за обстрелов они опоздали на час. Тем не менее, никакие обстоятельства не помешали празднованию нового этапа в их супружеской жизни. К тому же в этот же день певец также отмечал годовщину своей творческой карьеры.

"На вечер собрали друзей, и опоздали на час, потому что тревога и обручальные кольца. Они не знали, что будем праздновать, был им сюрприз. Потому что на самом деле в этот день еще одна важная дата - творческая годовщина Виталия", - вспомнила жена артиста.

Жена Козловского рассказала об их бракосочетании (скриншот)

К слову, уже в феврале у супругов родился сын, которого они назвали Оскар.