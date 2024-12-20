Рождественская сказка: Козловский очаровал атмосферным видео с сынишкой Оскаром и женой

Известный украинский певец Виталий Козловский показал в сети новое видео со своей супругой, пиар-менеджером Юлией Бакуменко и их 10-месячным сыночком Оскаром.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.

"Мамино солнышко. Папины крылья. У тебя впереди долгая счастливая жизнь. Пусть наша любовь всегда будет твоим оберегом", - подписал он видео.

На кадрах запечатлена семья возле елки в преддверии новогодних праздников. Родители открывают коробочку с вышиванкой для Оскара и маленькими пинетками. Затем артист с супругой и сыном позируют возле украшенного дерева.

Малыш уже вовсю интересуется елкой, яркими игрушками на ней и подарками.

Супруга Козловского также поделилась в своем блоге фото с новогодней фотосессии в вышиванках.

Новогодняя фотосессия семьи Козловского (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

"Уже просит "ням-ням" и показывает, как делает ежик. Так быстро летит время. Какая бы ни была бессонная ночь, какие бы тяжелые новости не накрывали, твоя улыбка всегда спасает", - отметила Бакуменко.

Виталий Козловский с сыном (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Как отреагировали в сети

Подписчики Козловского и Бакуменко отметили атмосферу видео, а также не перестают умиляться:

"Красивая семья"

"Какая красота"

"Милота, нет слов"

"Такие котики"

"Мамина копия".

Виталий Козловский с сыном (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Напомним, 39-летний певец впервые стал отцом в феврале этого года. В конце 2023 года Козловский женился на своей пиарщице Юлии Бакуменко, с которой был в отношениях много лет, но скрывал это. Артист присутствовал на родах и всячески помогал своей возлюбленной.

Молодые родители долго не показывали Оскара, а затем сделали это в красивом клипе на песню "Сыну".

Козловский с супругой и сыном (фото: instagram.com/yuliabakumenko)