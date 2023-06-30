Бутерброды бывают полезными! Вот три главных правила приготовления
Существует миф, что все бутерброды - это зло для тех, кто придерживается здорового рациона. Однако это не так. Все зависит от того, из чего этот бутерброд сделать.
Об этом сообщили на странице медицинской платформы "Бережи себе" в Telegram.
Почему бутерброды считают вредными
Прежде всего, белый хлеб содержит много соли. В 100 г хлеба содержится примерно пятая часть дневной нормы соли. А употребление большого количества соли создает риск заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями.
У хлеба также высокий гликемический индекс, то есть батон стремительно поднимает уровень сахара в крови. Однако из-за действия инсулина уровень сахара быстро падает и человек снова становится голодным.
В колбасе тоже много соли и нитратов. Их добавляют, чтобы колбасам была розовая, а бензпирен попадает в продукт при копчении. Он придает колбасе характерный запах и канцерогенные свойства.
Как приготовить полезный бутерброд
Белый хлеб можно заменить темным с отрубями. Лучший вариант - целозерновой хлеб без добавленных сахаров и из муки грубого помола. Он содержит больше клетчатки, витаминов, железа и магния.
Обычно бутерброд делают с колбасой, сосисками или другим процессируемым мясом. Однако следует знать, что глубоко обработанное мясо полезным не бывает.
Такие продукты содержат много соли и химические компоненты, которые при переваривании приобретают канцерогенные свойства.
Поэтому вместо бекона можно добавить печеное мясо птицы, хумус, печеночный паштет, тунец, сельдь или грибы.
Третий компонент классического бутерброда - сливочное масло. Если потреблять его в меру - в этом нет ничего плохого. Однако, речь идет именно о качественном масле, а не маргарине или спреде.
К тому же слишком увлекаться маслом также не стоит, ведь оно содержит много насыщенных жиров. В качестве намазки можно использовать кисломолочный сыр с зеленью, овощные или грибные паштеты.
Специалисты говорят, что от бутербродов отказываться не стоит, нужно просто сделать их полезными.
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