"Было отвратительно". Эти актеры ненавидят свои экранные поцелуи и вот почему

Для зрителей поцелуи на экране становятся трогательным моментом, однако для самих актеров - это не всегда так. Не каждый поцелуй остается приятным воспоминанием!
РБК-Украина (проект Styler) делится историями голливудских звезд, для которых страсть на съемочной площадке стала непростым испытанием.
Несмотря на огромный успех саги, не все сцены были приятными для исполнительницы главной роли. Кристен призналась, что поцелуй Беллы с Джейкобом (Тейлор Лотнер) выглядел неестественным. Она не хотела этого делать, однако роль требовала.
"Это было так противоположно тому, какой была Белла. Эдвард для нее - единственное, что существует. Поэтому, когда мы с Тейлором поцеловались, я почувствовала совсем другую динамику. Я ужасно нервничала", - признавалась она.
Для 11-летней Кирстен Данст первый поцелуй на экране был отнюдь не романтическим. Хотя большинство в 90-х мечтали бы поцеловать Брэда Питта, юная актриса пережила стресс.
"Все говорили, что мне повезло, а я считала это отвратительным. Я больше никого не целовала до 16 лет. Я не хотела этого", - вспоминала она.
Актриса очень нервничала из-за сцены поцелуя с коллегой Крисом Праттом, поскольку он был женат. Она даже попыталась утолить страх алкоголем, однако это лишь обострило ситуацию.
"Я была очень пьяна, и после этого у меня возникло еще больше тревоги. Это был мой первый поцелуй с женатым мужчиной, и чувство вины не давало покоя", - рассказывала она.
Актрисы были напуганы из-за поцелуя в фильме, о чем рассказала в одном из интервью Меган Фокс.
"Она больше, чем я. Мне было немного комфортнее от того, что я смогла это сделать. Она совсем не была в восторге от того, что придется снимать эту сцену", - рассказывала Меган.
Салдана первой назвала поцелуй "отвратительным". Впоследствии коллегу поддержал Блум.
"Я говорил: "Вынь свой язык из моего рта, пожалуйста. Твой парень стоит прямо здесь", - шутил он.
"Большинство людей думают, что целоваться с красивыми актерами должно быть замечательно. Но это всегда неудобно", - продолжил актер.
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При написании материала были использованы следующие источники: The Hollywood Reporter, Variety, People, Buzz Feed.