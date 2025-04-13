"Было отвратительно". Эти актеры ненавидят свои экранные поцелуи и вот почему

Кристен Стюарт - "Сумерки: Затмение"

Несмотря на огромный успех саги, не все сцены были приятными для исполнительницы главной роли. Кристен призналась, что поцелуй Беллы с Джейкобом (Тейлор Лотнер) выглядел неестественным. Она не хотела этого делать, однако роль требовала.

"Это было так противоположно тому, какой была Белла. Эдвард для нее - единственное, что существует. Поэтому, когда мы с Тейлором поцеловались, я почувствовала совсем другую динамику. Я ужасно нервничала", - признавалась она.

Белла целует Джейкоба (скриншот)

Кирстен Данст - "Интервью с вампиром"

Для 11-летней Кирстен Данст первый поцелуй на экране был отнюдь не романтическим. Хотя большинство в 90-х мечтали бы поцеловать Брэда Питта, юная актриса пережила стресс.

"Все говорили, что мне повезло, а я считала это отвратительным. Я больше никого не целовала до 16 лет. Я не хотела этого", - вспоминала она.

Кирстен Данст и Брэд Питт (скриншот)

Дженнифер Лоуренс - "Пассажиры"

Актриса очень нервничала из-за сцены поцелуя с коллегой Крисом Праттом, поскольку он был женат. Она даже попыталась утолить страх алкоголем, однако это лишь обострило ситуацию.

"Я была очень пьяна, и после этого у меня возникло еще больше тревоги. Это был мой первый поцелуй с женатым мужчиной, и чувство вины не давало покоя", - рассказывала она.

Дженнифер Лоуренс о поцелуе в "Пассажирах" (скриншот)

Меган Фокс и Аманда Сейфрид - "Тело Дженнифер"

Актрисы были напуганы из-за поцелуя в фильме, о чем рассказала в одном из интервью Меган Фокс.

"Она больше, чем я. Мне было немного комфортнее от того, что я смогла это сделать. Она совсем не была в восторге от того, что придется снимать эту сцену", - рассказывала Меган.

Поцелуй Фокс и Сейфрид (скриншот)

Орландо Блум и Зои Салдана - "Гавань"

Салдана первой назвала поцелуй "отвратительным". Впоследствии коллегу поддержал Блум.

"Я говорил: "Вынь свой язык из моего рта, пожалуйста. Твой парень стоит прямо здесь", - шутил он.

"Большинство людей думают, что целоваться с красивыми актерами должно быть замечательно. Но это всегда неудобно", - продолжил актер.

Блум и Солдано в фильме "Гавань" (скриншот)